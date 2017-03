Se Schickem na Litvu nepočítáme, řekl Jarolím. Po přípravě zúží kádr

Co si slibujete od přípravy s Litvou?

"Věřím, že se dobře naladíme na neděli, i když je mi jasné, že zápas bude mít jiný charakter než v San Marinu. Teď jsme se čtyři měsíce neviděli, to je vždy komplikované. Navíc času moc není. V pondělí byla jen regenerace a v den zápasu si ještě něco málo vyzkoušíme. Věřím, že k tomu kluci přistoupí s chutí a zaměříme se na to, co nás potká v San Marinu."

Co víte o soupeři?

"Viděl jsem dvě utkání, Na Slovensku a se Skotskem. Slováci proti nim byli hodně produktivní. Mají tam celkem šikovné hráče, jsou organizováni, ale mají problém ve finální fázi. Podcenit je ale v žádném případě nemůžeme.“



Je pro vás důležitější předvedená hra, nebo výsledek?

"Fotbal se hraje na výsledek, ale dá se k tomu doklopýtat všelijak. Proto bych byl rád, abychom si mohli říct, že jsme utkání odehráli kvalitně."

Jak vypadá Patrik Schick, který na sraz přijel s poraněným kotníkem?

"Zatím s Patrikem nepočítáme, ve čtvrtek dopoledne budeme moudřejší. Podle toho se rozhodneme, co bude dál. Ve fotbale to tak holt je, že přicházejí zranění. Patrik by jinak do zápasu zasáhl."

Vypadne někdo z nominace na San Marino?

„Chceme tam mít rezervu do zítřejšího zápasu. Uvidíme, jak to bude potom. Teď je nás o jednoho hráče navíc, do San Marina pojedeme ještě s užším kádrem než je 23 hráčů. Ale to je ještě předčasné.“

Je důležité, abyste v přípravě nabrali sebevědomí?

„Byl bych rád, kdybychom si zvedli sebevědomí. Je to o gólech a bez nich nemůžeme vyhrávat. Pokud chceme mít o co hrát i v průběhu pozimu, tak musíme zvládnout nejbližší zápasy.“

Těšíte se na zápas před vyprodaným stadionem v Ústí?

"Horší než v Mladé Boleslavi to být nemůže. Lidé jsou tu natěšení, tak je snad potěšíme."