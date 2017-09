Komentátor končí po 50 letech! Proslul i zmatenou hláškou o Češích

Jako kdyby končil Jaromír Bosák s komentováním fotbalu. A ještě to znásobte. Přesně takový ohlas vyvolalo nyní v Anglii oznámení o tom, že svoji kariéru uzavře John Motson. "Na obrazovce se rozloučí na konci této sezony 50 let poté, co pro nás začal pracovat," uvedla britská veřejnoprávní televize BBC. Motson je skutečná legenda: má za sebou deset mistrovství světa, deset evropských šampionátů, 200 zápasů anglické reprezentace, ve výčtu jeho nezapomenutelných hlášek figurují překvapivě i výroky vztahující se k českému fotbalu.

Vzpomínáte na překvapivé vítězství Heresfordu nad Newcastlem v opakovaném utkání 3. kola Anglického poháru v roce 1972? Asi ne, v Česku je to neznámý zápas. Způsob, jakým popsal krásnou trefu z dálky Ronnieho Radforda z Heresfordu ho dostala do povědomí fanoušků, z nějž už nezmizel. „Zase Radford! To je gól! To je gól! Dal ho Radford!“ hlásil Motson do mikrofonu.

Pro BBC začal pracovat v roce 1968 nejdřív pro rozhlas, pak se rychle přeorientoval na televizi, v níž mu patřilo čelní postavení především během 80. a 90. let. Jeho hlas byl spojený s vrcholnými akcemi i populárním pořadem Match Of The Day (Zápas dne), pro nějž stále komentuje sestřihy z Premier League. Jeho značkou se stal i kabát s límcem z ovčí vlny.

Ve výčtu jeho nejslavnějších hlášek nechybí ani výroky vztahující se k Česku. Třeba list Daily Mail hned na začátku článku o Motsonově loučení připomněl, co řekl při jednom z českých zápasů na EURO 1996. Nutno poznamenat, že v Anglii se příliš nezabývají tím, že při přenosu pomotal historické údaje. „Sametová revoluce neovlivnila skutečnost, že většina českých hráčů pochází ze starého Československa,“ spojil listopadové události z roku 1989 s rozdělením federace.

Jeho pozornost upoutal později také český kanonýr Jan Koller, když se v záběru objevil s nizozemským obráncem Jaapem Stamem. „Koller a Stam mají společný účes. Ale samozřejmě nemají žádné vlasy,“ zmínil dva vytáhlé holohlavé hráče. A byla z toho hláška v Motsonově TOP 10 podle deníku The Sun.

Zajímavé je, že nikdy nekomentoval zápas Ligy mistrů, protože milionářská soutěž se vysílá na Ostrovech na komerčních kanálech. „Třeba finále Manchesteru United s Bayernem Mnichov z roku 1999 bych rád dal,“ připomněl jeden z nejslavnějších obratů v dějinách fotbalu, při němž United skórovali dvakrát v nastavení druhé půle. „Jinak jsem měl ale štěstí, že jsem byl u mnoha památných momentů,“ uvedl Motson.

Jeden ve výčtu chybí. Vítězství Anglie na velkém turnaji. „To je pro mě jedno z největších zklamání. Už ztrácím víru, že se to povede, ale byla by to dobrá ironie, kdyby to vyšlo hned na příštím turnaji po mém odchodu do důchodu,“ zasmál se.