Anglie řeší Guardiolův výstup. Můžeš se zlepšit, měl říct soupeři po výhře

Co mu říkal? Trenér Manchesteru City Pep Guardiola si promluvil s Nathanem Redmondem ze Southamptonu po středečním vítězství 2:1 • Profimedia.cz

Utkání plné emocí. Fotbalisté Manchesteru City porazili ve středečním utkání Premier League gólem v 96. minutě Southampton 2:1. Nejvíce pozornosti nepřitáhla rozhodující branka, ale trenér lídrů soutěže Pep Guardiola, který se hned po závěrečném hvizdu na hřišti pustil do záložníka soupeře Nathana Redmonda. Co se mezi ním a třiadvacetiletým anglickým reprezentantem odehrálo? To je předmětem dohadů v ostrovních médiích.