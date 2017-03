Bonyho nejtěžší období, ve Stoke nehraje. Bolí to, smutní exsparťan

REKLAMA

V posledních zápasech se vůbec nedostává do hry. To platilo před Africkým pohárem a platí to i po něm. To je hodně bídná bilance. Bony Wilfried přiznává, že ho současné angažmá ve Stoke psychicky dost zkouší.

„Je to více než těžké. Nechápu to, trenér mi řekl, že trénuji výborně a moje odhodlání je dobré. Jenže vůbec nehraju. Nedává to smysl a bolí mě to,“ říká útočník, který ve Stoke hostuje z Manchesteru City. Tam má smlouvu do roku 2019.

V zimě přitom Bony mohl zvolit lukrativní přestup do Číny, ale odmítl. „Můj agent mi řekl, že má na mě konkrétní nabídku, ale rozhodl jsem se zůstat v Premier League,“ tvrdí.

Jenže spokojený být nemůže ani náhodou. „Když všude slyšíte, že je všechno v pořádku a přitom nehrajete, je to bláznivé,“ dodává smutný útočník.

Nedá se přitom říct, že by se Stoke výjimečně dařilo. Pravidelně střídá lepší výsledky a výkony s horšími a je na 10. místě tabulky. Bonymu teď každopádně nezbývá než doufat, že mu trenér Hughes dá ještě důvěru.

