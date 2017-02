Hvězda Bayernu hrozí Čínou či Anglií. Peníze z nás nevytáhneš, varuje klub

Douglas Costa tuto sezonu nastoupil v základní jedenáctce jen osmkrát, i v konkurenci Ribéryho a Robbena má ale stále vysoké ambice. "Chci vyhrávat tituly s Bayernem a dosáhnout té nejvyšší úrovně, na jakou se mohu dostat, vyhrát Zlatý míč," proklamoval v nedělním rozhovoru pro německý deník Bild, jen dva dny předtím, než gólem rozhodl o postupu mnichovského celku v německém poháru.

Jenže první muž Bayernu, prezident Uli Hoeness, z jeho přístupu moc nadšený není. Costa totiž v tom samém rozhovoru mluvil i o tom, kde všude je o něj zájem. "Dostal jsem dobré nabídky z Číny a také z velkých klubů v Evropě, hlavně z Anglie a Španělska. Až skončí sezona, budeme všechno analyzovat," vyjádřil se brazilský hráč, který v Allianz Areně působí teprve rok a půl. A Hoeness se do něj pustil.

"Je to jen zoufalý pokus o získání vyšší mzdy," řekl pětašedesátiletý funkcionář listu TZ. "To na nás neplatí, může to zkusit klidně ještě desetkrát. Rozhodně to není žádný chudák," dodal prezident lídra bundesligy na adresu hráče, který do Bayernu přišel v létě 2015 za více než 800 milionů korun po šesti letech v Šachtaru Doněck.

Podstatně chladnější hlavou řeší celou situaci trenér Carlo Ancelotti. "Ten rozhovor jsem nečetl, ale s Douglasem pravidelně mluvím, je tu šťastný," řekl italský kouč jednoznačně. "Někdy se prostě do štěstí hráčů míchají agenti, vytvářejí tlak na klub."

Je otázkou, jestli Brazilec vydrží šťastný i do léta, a nebude se od příští sezony prohánět po anglických nebo španělských hřištích.