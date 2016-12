Ruský novinář, který naštval Vrbu: Říkal jsem, že vydrží půl roku

„Vrbovo rozhodnutí odejít do Machačkaly mi přišlo divné, protože klub měl finanční problémy už v létě. Tedy na ruské poměry. Navíc se mu nedařilo ani po sportovní stránce. A co vím, tak pana Vrbu chtěla jenom část managementu. To je ošidné, protože stačí, že někdo z vedení odejde, a pohled na trenéra se okamžitě změní. Teď je nechtěný. Bylo to rizikové povolání,“ říká Vladimir Rauš.

Takže vás vyhazov trenéra Vrby nepřekvapil?

„Ani ne, všechno k tomu směřovalo. Neměl dobré výsledky a vedení klubu od něj očekávalo víc. Do toho se zhoršila ekonomická situace Machačkaly. Přišel nový majitel, začal utahovat opasky a snižovat rozpočet. Pavel Vrba měl v klubu téměř nejvyšší smlouvu, tušilo se, že bude jeden z prvních, kdo odejde. Bylo to logické.“

Říkáte, že neměl dobré výsledky. Hodnotíte tedy jeho angažmá jako neúspěšné?

„Nechci říkat, že je to vyloženě propadák. Ale očekávání byla v Machačkale vysoká. Důvěru a naděje, které do něj vložila, byly vyšší než 11. místo v tabulce.“

Co čekali?

„Zázraky. Že když zlanařili renomovaného kouče od národního týmu, tak se všechno za dva měsíce změní a začne se vyhrávat jako na běžícím pásu. Na začátku sezony se to celkem dařilo. Hráli víceméně dobře, remizovali s CSKA, byli docela nahoře. To dalo klubu naději. Počítali, že to takhle bude napořád. Ale když přišel pokles formy, tak to vyústilo ve zklamání. Taková je mentalita vedení Anži. Nahlas to samozřejmě neřekli. Vykládali, že chtějí pracovat koncepčně, že trenér Vrba dostane čas. Ale to jsou jenom řeči. Přitom je na vině i kvalita kádru.“

Je nízká?

„Trenér nemůže jít na hřiště a dávat góly. Od začátku jsem říkal, že kvalita mužstva nebyla valná. Během sezony sice udělali několik transferů, ale noví hráči zase neměli čas se sžít s týmem, navyknout si na nový systém. Problém vyvrcholil tím, že nestříleli góly a nevyhrávali. Kolikrát zbytečně jen remizovali. A když zvítězili, tak upachtěně 1:0. Jedinou výjimkou byl pohárový zápas se Zenitem Petrohrad (4:0).“

Na co si ještě musel Vrba zvykat?

„Na prostředí. Dagestán je hodně specifický. Tam to chodí úplně jinak než v Rusku nebo Evropě. Ale když jsem to před sezonou řekl veřejně, že jeho angažmá vidím na půl roku, maximálně na rok, tak se pan Vrba urazil. Dokonce odmítl komunikovat s kolegy z deníku Sport Express. Že si prý moc dovoluji… Asi to špatně pochopil. Nejsem škodolibý. Pana Vrbu uznávám jako kvalitního odborníka. Určitě má na to, aby se prosadil jako trenér v ruské lize. Jenže Dagestán pro něj nebyl nejlepším místem.“

Utrpí Vrbova reputace v Rusku po vyhazovu z Anži?

„To bych neřekl. Reputaci má pořád stejnou, ale je jasné, že v Rusku nezůstane. Lepší kluby teď trenéry mají a za chvíli se rozběhnou zimní přípravy. I Vrba se poučil, už nevezme lecjakou nabídku. Navíc je ambiciózní. Jak ho znám, za reálný považuji jeho návrat na Slovensko. Nepředpokládám totiž, že by se hned vracel do Česka.“