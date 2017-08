Odchod z Ajaxu? Jsem hladový a chci zůstat, hlásí Černý po návratu

Do klína mu spadla šance, a on ji čapnul. A dneska možná přijde druhá. Václav Černý se v nové sezoně teprve o minulém víkendu dostal k pořádné příležitosti a hned pomohl Ajaxu dvěma rozdílovými asistencemi k ligové výhře nad Groningenem 3:1. A teď přichází další. V play off Evropské ligy proti Rosenborgu musí s kolegy vymazat v Trondheimu domácí prohru 0:1. „Jsem hladový,“ říká v rozhovoru pro Sport 19letý útočník.

Poprvé namazal Hakimy Ziyechovi, podruhé Lasse Schönemu, a i díky těmhle dvěma asistencím Václava Černého Ajax poprvé v ligové sezoně vyhrál. Pro mladého Čecha to bylo poprvé po více než osmi měsících, co nastoupil v soutěžním utkání v základní sestavě. „Musel jsem dlouho čekat na šanci, a snad jsem se teď ukázal,“ věří příbramský odchovanec.

To se pozná i podle osobního pocitu, ne? A ten byl jaký?

„Měl jsem z toho dobrý pocit, protože přece jen tu byl poslední dobou největší problém s tím, že naši útočníci nedávali góly a ani je nepřipravovali, tak jsem rád, že jsem v tomhle ohledu pomohl. Škoda jen, že mi to tam v první nebo ve druhé půli nespadlo, to by ten výkon ještě podpořilo. Ale byly tam i věci spojené s tím, že jsem nebyl od padesáté nebo šedesáté minuty tolik aktivní, měl jsem málo sil. Kdybych byl úplně fit, mohlo to být ještě lepší, mohl bych toho za těch osmdesát minut vytvořit ještě víc.“

Ano, říkal jste si o střídání...

„Začaly mi křeče na obou nohách, a dobře vím, že jakmile mi tohle jednou začne, tak už to většinou nerozběhám.“

Po vašem výkonu jste byl nizozemským deníkem Telegraaf vybrán do sestavy kola. Jak tohle vnímáte?

„Člověku to dělá dobře, určitě líp, než kdyby nebyl v zápase moc výrazný, to je jasné. Ale já se tímhle nechci svazovat, protože na tu šanci jsem čekal dlouho. Věděl jsem, že jsem na ni připravený, protože se mi předtím hodně dařilo v zápasech s náhradníky třeba proti Lyonu nebo Hullu, i v tréninku jsem se cítil zase jako dřív se vším všudy. Vím ale, že až budu úplně top, přijdou góly a ještě lepší výkony.“

Přesto to pro vás byl první zápas v sezoně, v němž jste dostal větší prostor, dosud jste nebyl ani nominován na zápasy třetího předkola Ligy mistrů proti Nice a na první utkání play off Evropské ligy proti Rosenborgu. Proč?

„Bylo mi vysvětleno, že je to kvůli tomu, že jsem měl krátkou letní přípravu po návratu z EURO. Nebyl jsem úplně fit, proto jsem v té době absolvoval čtyři zápasy s náhradníky, ve kterých se mi ale hodně dařilo. Měl jsem nějaké asistence, to mi hodně pomohlo.“

Ale ne do těch nominací...

„Tu první na první utkání proti Nice jsem chápal, to bylo jasné. Jenže pak už jsem měl za sebou ty povedené zápasy, které jsem hrál celé a prosazoval jsem se, tak jsem čekal, že třeba už do odvety bych mohl jít. A že jsem nebyl nominovaný ani na první utkání proti Rosenborgu, mě hodně překvapilo. Ale byl jsem hladový a pořád jsem, tak jsem rád, že mi zápas proti Groningenu vyšel a budu dělat všechno proto, aby to takhle bylo každý týden.“

V základu proti Groningenu původně neměl být

Jen pro úplnost, vy jste totiž původně proti Groningenu neměl nastoupit v základu, že?

„Je to tak, původně měl hrát Amin Younes.“

Ale zranil se...

„Ano, zranil se a trenér mi oznámil ráno na srazu v den zápasu, že nastoupím já. Byla to příjemná novinka.“

Jak zatím nesete začátek sezony, ty zápasy, do kterých jste nebyl nominován?

„Sezona je teprve na začátku a bude ještě hodně dlouhá. Trpělivě jsem čekal na šanci a budu jenom doufat, že jsem se teď ukázal v dobrém světle. Vím, že pokud budu mít takových šancí víc, a budu se cítit tak jako teď, mohla by to být dobrá sezona.“

V úterý měl mít ale váš manažer David Nehoda schůzku se sportovním ředitelem Ajaxu Markem Overmarsem o vaší budoucnosti. Jak to dopadlo?

„Vím o tom, ale ať už bych proti Groningenu hrál, nebo ne, moje stanovisko by pořád bylo stejné. Chci zůstat, a taky jsem jim to takhle řekl. A chce to tak i Ajax. Doufám, že mi Groningen pomohl a dál se uvidí.“