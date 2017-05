Exbaníkovec Kaša slaví titul s Žilinou: Liga mistrů? Můžeme uspět

Tehdejší nový sportovní ředitel Dušan Vrťo měl Kašovi za zlé, že utekl, hráč namítal, že klub ho do Žiliny naopak tlačil. To vše už je minulostí, kluby se nakonec vzájemně vypořádaly a dnes je třiadvacetiletý stoper na konci sezony, která pro něj s jistotou skončí ziskem mistrovského titulu a postupem do předkola Ligy mistrů. V Žilině se prosadil. Přestože na podzim příliš často nehrál. Na jaře ale naopak téměř pravidelně.

V dresu Žiliny jste si dosud připsal čtrnáct ligových startů. Jste s tímto číslem spokojen?

„Jsem spokojen s tím, že se mi nakonec podařilo se prosadit. Na podzim to nebylo dobré. Asi i proto, že na začátku jsem stál. I když už jsem byl v Žilině, nějaká tři nebo čtyři kola jsem nemohl hrát, protože trvalo, než se Žilina s Baníkem definitivně dohodly. Mezitím se ale klukům začalo dařit, trenér neměl moc důvodů měnit sestavu a já jsem seděl na lavici.“

Nelitoval jste tehdy, že jste raději nezůstal v Baníku?

„Měl jsem v té době všelijaké myšlenky. Byl jsem naštvaný, že nehraju. Hodně mi ale pomohlo, že se mnou trenér Guľa komunikoval. Cítil jsem, že se mnou počítá. A věřil, že můj čas přijde.“

A to se stalo na jaře, kdy jste naopak až na výjimky téměř neslezl z hřiště. Ocitl jste se v anketě o hráče měsíce, vaše jméno se objevovalo v sestavách kola…

„Věřil jsem, že se na hřiště dostanu. Cítil jsem, jak jdu pod trenérem Guľou výkonnostně nahoru. Jeho tréninky mají hlavu a patu a je jasně vidět, že to v Žilině vede správným směrem.“

Většinu jarních zápasů jste odehrál, třikrát se vám ale přece jen stalo, že jste se do sestavy zase vůbec nedostal. Čím to bylo?

„V Žilině je na místech stoperů velká konkurence. Jsou tady reprezentanti do jedenadvaceti let a nikdy nemůžete říct, že máte místo sestavě jisté. A trenér někdy skládá sestavu i podle soupeře.“

Proti typově jakým soupeřům dával Guľa přednost vám?

„Myslím, že proti těm vyloženě soubojovým. To jsou zápasy, ve kterých se cítím dobře. I když nemůžu říct, že by mi některý ze soupeřů nevyhovoval.“

Hned v prvním utkání, do kterého jste nastoupil, jste vstřelil gól, na jaře jste přidal další dva. To na stopera není vůbec špatné číslo…

„Myslím, že není. Dva góly jsem dal hlavou. A jednou jsem se při našem brejku rozhodl vyrazit dopředu a dostal jsem to od spoluhráče před prázdnou branku.“

Žilina hraje své domácí zápasy na umělé trávě. Jak vám to vyhovuje?

„Docela ano. Zpočátku jsem z toho úplně nadšený, ale máme tady umělku té nejvyšší kvality. A nikdo si na ni nestěžuje. Ani si nemyslím, že bychom u nás kvůli tomu zaznamenali nějaké větší množství zranění. Spíš mi to přijde naopak. Sedí mi to.“

Jak se těšíte na Ligu mistrů, jejíž předkolo si Žilina v příští sezoně coby slovenský mistr zahraje?

„Na to se těším hrozně moc. Vždycky jsem snil o tom, že si ji jednou zahraju a teď se mi to splní. Myslím si, že máme dost zkušené mužstvo a že by se nám třeba mohlo podařit probojovat se do základní skupiny. To by bylo něco skvělého.“

A co vaše vztahy s Baníkem? Už se srovnaly?

„Já věřím, že ano. Nejsem s nikým z vedení v kontaktu, ale myslím si, že už se to urovnalo. Já z Baníku neutíkal, naopak bych se do něj chtěl někdy vrátit. To platilo a platí dál.“

Sledujete boj Baníku o návrat do první ligy?

„Sleduju každý zápas. Škoda, že se to klukům nepovedlo už teď v Olomouci, ale myslím si, že doma se Znojmem to zvládnou a postoupí. Mají dobré mužstvo, které táhnou Peťa Vašek, Carlos de Azevedo a Tomáš Mičola. Věřím, že v neděli budou slavit postup.“