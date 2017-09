Šéf Barcelony: Neymarův konec? Podvod. Bez něj se naučíme hrát jinak

Cítí se podveden. Jedna z ikon se v létě rozhodla znenadání sbalit a pláchnout téměř bez rozloučení. Když se nyní prezident Barcelony Josep Maria Bartomeu vrací k přestupové kauze kolem Brazilce Neymara, nemá dobrou náladu. „Hodně nás to zneklidnilo. O odchodu nám měl říct, abychom se na to mohli připravit,“ říká šéf katalánského klubu. Zároveň si však myslí, že Barca jeho ochodem neoslabila, naopak bude ještě lepší.

Seběhlo se to v mžiku. Na zámořské turné Neymar ještě s nyní již bývalým klubem odletěl, ale v tu chvíli mělo být jasné, že jeho dny ve Španělsku jsou sečteny. „Tehdy jsem s ním naposledy mluvil. Zrovna jsme letěli do Miami a řekl jsem mu, ať mi laskavě prozradí, co má v plánu, abychom se mohli podle toho zařídit,“ uvedl v interview pro katalánský deník Sport prezident Barcelony.

Neymar však mlžil, odjel na turné, nastoupil do přípravných zápasů, ale ve finále dal Messimu a spol. sbohem. Vábění katarských boháčů Paris Saint-Germain bylo silnější. A tak došlo k rekordnímu transferu za 222 milionů eur (5,8 miliardy korun).

„Museli jsme jednat narychlo a nebylo to snadné. Nemohli jsme najít náhradu klasickým způsobem,“ uvedl Bartomeu.

„V Barceloně nikdy nebráníme hráčům v jejich rozhodnutí, ale musí nás o tom včas informovat. Podívejte se na případy Fábregase, Pedra či Sáncheze. To samé mohlo být s Neymarem, ale nestalo se tak. I kvůli tomu jsme zaplatili Dortmundu za Dembelého větší částku, než jsme původně měli v plánu,“ pokračoval.

Ztráta brazilského fotbalisty jej však už netrápí. Neymarův odchod může podle jeho názoru klubu spíš pomoci než uškodit.

„Dosud jsme byli závislí na trojici Neymar, Suárez a Messi. Nyní máme možnost začít hrát fotbal jinak. Kolektivně. Projekt, který budoval Luis Enrique, skončil. Na řadě je Ernesto Valverde, který chce sázet na hráče z akademie a my mu naprosto věříme,“ uvedl barcelonský prezident.

Nadšený je Bartomeu i z letních posil Paulinha a Gerarda Deulofeua. „Lidé si myslí, že ztráta Neymara nás ochromí, ale naopak. Máme lepší tým. Střed jsme posílili Paulinhem a hráči typu Dembelého a Deulofeua vyztužili naši ofenzivu,“ dodal.

Přestup Neymara z Barcelony do Paris Saint-Germain je na spadnutí. Pětadvacetiletý brazilský útočník dostal od katalánského klubu povolení, aby o přestupu jednal. Paris Saint-Germain by za něj muselo vzhledem k výstupní klauzuli zaplatit 222 milionů eur, čímž by se stal Neymar nejdražším hráčem historie.