Frank Lampard ukončil kariéru! Byl jeden z nejlepších, řekl Čech

Odchovanec West Hamu si největší jméno udělal v Chelsea, kde během let 2001 až 2014 nastřílel rekordních 211 soutěžních gólů a získal 13 trofejí včetně tří mistrovských titulů a triumfů v Lize mistrů a Evropské lize.

Po odchodu od "Blues" Lampard ještě krátce oblékal dres Manchesteru City a poslední rok a půl strávil v zámořském týmu New York City. Ofenzivní středopolař během jednadvacetileté kariéry celkem zasáhl do 913 utkání a dal 273 branek.

"Přestože jsem dostal několik zajímavých nabídek, tak v osmatřiceti letech cítím, že je čas začít novou životní kapitolu," napsal Lampard. "Jsem vděčný (anglické) Fotbalové asociaci za příležitost absolvovat trenérské studium a těším se na nové možnosti, které mi tohle rozhodnutí otevře," přidal hráč se 106 zápasy a 29 brankami v anglickém národním týmu.

One of the best players ever to play the game! Congratulations to your incredible career! pic.twitter.com/RrDXThKzV1