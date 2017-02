Bude Leicester další? PĚT ligových šampiónů, kteří hned poté spadli

Čeká Leicester stejný osud jako AC Milán nebo Juventus, sestup hned po šampionské sezoně? • FOTO: Koláž iSport.cz Asi nikdo neočekával, že anglický Leicester se po zisku titulu z Premier League hned statečně vydá za obhajobou. Experti jim prorokovali klidný střed tabulky, realita je však mnohem krutější - "lišky" jsou před pondělní dohrávkou 26. kola proti Liverpoolu třetí od konce a strachují se o setrvání v Premier League. Historie už pamatuje ligové šampiony, kteří se hned v následujícím ročníku poroučeli o soutěž níže. Konkrétně hned pět takových.

AC Milán Franco Baresi z AC Milán • Foto twitter.com Liga: italská Serie A

Sezona: titul 1978/79, sestup 1979/80 Všech třicet zápasů italské Serie A bez jediné prohry v sezoně 1978/79 zvládla pouze Perugia, z titulu se přesto radovalo milánské AC. Borci v černo-červených dresech využili toho, že Perugia často remizovala a tak nebodovala naplno, a o tři body ji přeskočili. Desátý titul v historii jim zhořkl následujícího léta. Rossoneri, už bez legendárního kapitána Gianniho Rivery, ale v obraně stále s jistým Francem Baresim, skončili třetí, s osmibodovou ztrátou na rivaly z Interu. Pak ale vylezl na povrch sázkařský skandál známý jako Totonero, v jehož centru byli právě hráči AC. A trest byl neúprosný - pád do Serie B. Milánský tým se do nejvyšší italské soutěže vrátil o rok později, ze čtrnáctého místa se ale rychle poroučel zpět do druhé ligy. Hned v sezoně 1983/84 vletěl zpátky do Serie A, a od té doby získal dalších osm ligových titulů i pět trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Juventus Juventus Turín • Foto twitter.com Liga: italská Serie A

Sezona: titul i sestup 2005/06 Další italský tým, další sázkařský skandál, a především nejčerstvější ukázka strmého pádu mistra. Juventus ovládl sezonu 2005/06 se ziskem 91 bodů, přesto byl ještě toho léta odsouzen k okamžitému sestupu do Serie B, kde mu navíc bylo odebráno devět bodů. Na vině byl skandál známý jako Calciopoli, který se točil kolem funkcionářů Staré dámy Luciana Moggiho a Antonia Girauda. Na ty prasklo ovlivňování ligových rozhodčí - ať už šlo o jejich přiřazování ke konkrétním zápasům, nebo o jasně zadané "notičky" pro sudí, komu mají proti turínskému klubu udělit kartu. Juventus, kterému byl odebrán i titul z předchozí sezony, okamžitě opustili hráči jako Zlatan Ibrahimovic, Lilian Thuram nebo Fabio Cannavaro, který ještě toho léta jako kapitán italského národního týmu pozdvihl na hlavu trofej pro mistry světa. Ale zůstali jiní. Pavel Nedvěd, Gianluigi Buffon, David Trezeguet, Mauro Camoranesi nebo kapitán Alessandro del Piero pomohli Bianconeri hned v další sezoně zpět mezi elitu. Jejich oddanost vůči klubu z Turína shrnul nejlépe poslední jmenovaný: "Pravý gentleman svou dámu nikdy neopustí."

Manchester City Manchester City v předválečné éře • Foto twitter.com Liga: anglická First Division

Sezona: titul 1936/37, sestup 1937/38 Leicester nemusí pro přiklady padajících šampionů chodit ani moc daleko. Tedy alespoň geograficky, v čase se musí vrátit do dob dávno před vznikem Premier League. Ve druhé polovině třicátých let ovládl First Division, tehdy nejvyšší anglickou soutěž, Manchester City. A titul to byl obzvláště sladký. Nejen, že byl pro hráče z modré části Manchesteru vůbec první, v té samé sezoně navíc spadl jejich městský rival United. Radost z trofeje, kterou zařídil hlavně třicetigólový kanonýr Peter Doherty, vydržela jen do dalšího léta. Citizens sice byli nejofenzivnější tým v lize a nasázeli 80 branek, o tři více než šampion Arsenal, zároveň jich ale 77 dostali a skončili předposlední, jen o skóre nad West Bromwichem. Z druhé ligy se dostali až v první poválečné sezoně 1946/47. Od té chvíle spadli ještě sedmkrát, k tomu však vybojovali další tři tituly. Ty poslední dva už jako bohatý klub plný fotbalových superhvězd.

Herfølge Boldklub Herfølge Boldklub • Foto twitter.com Liga: dánská Superliga

Sezona: titul 1999/00, sestup 2000/01 Historie klubu z dánského přístavního města pamatuje dvojici sezon, které velmi připomínají loňské a letošní počínání Leicesteru. Z nuly na sto a zase rychle zpátky. Herfølge vyhrálo svůj první jediný ligový titul na přelomu tisíciletí, jen dva body před Brøndby Kodaň. A poradilo si i bez hvězdného útočníka - nejlepšími střelci týmu se stali záložníci Falck a Jensen, kteří ve třiatřiceti ligových mačích nastříleli po deseti gólech. Dánský mistr ale na své výkony nedokázal navázat, v první sezoně nového milénia vyhrál jen sedm zápasů a s druhou nejhorší obranou v soutěži se z ligy poroučeli. Vrátil se v sezóně 2002/03, o dva roky později zase spadl a zpět se dokázal probojovat až v roce 2009, kdy se navíc spojil s týmem Køge BK a založil nový tým HB Køge.

FC Norimberk Nejlepší střelec mistrovského Norimberka Franz Brungs • Foto twitter.com Liga: německá Bundesliga

Sezona: titul 1967/68, sestup 1968/69 Norimberk vyhrál německou první ligu celkem desetkrát mezi lety 1920 a 1968. Nejúspěšnějším obdobím klubu byla jednoznačně 20. léta, pro v současnosti druholigový klub je ale nejsignifikantnější poslední primát z konce let šedesátých. Byl to jejich první titul z bundesligy, která byla zformována v roce 1962, a navíc po něm přišel strmý pád. Po trofeji, kterou vystříleli Franz Brungs a Hanz Strehl s 25, respektive 18 brankami, se totiž trenér Max Merkel rozhodl výrazně omladit kádr. Do týmu přivedl hned třináct nováčků, a při výrazném odlivu starších hráčů neušetřil ani nejlepšího střelce Brungse, který se přidal k berlínské Herthě. Omlazený Norimberk se ještě do půlky sezony držel v půlce tabulky, na jaře ale přišel výkonostní propad a pád o patro níže. Do nejvyšší soutěže se vrátil až v roce 1978, a to jen na rok, a od té doby pravidelně pendluje mezi první a druhou ligou.