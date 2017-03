Hvězdy v pohybu? Juventus jde po Sánchezovi, Arsenal by chtěl Reuse

Fotbalové kluby jdou do klíčové fáze sezony, ty nejlepší čeká boj v lize i evropských pohárech. Přesto už se musí pozorní šéfové dívat dopředu. Minimálně do léta. Opět se totiž očekává rušné přestupové období. Budoucnost už delší dobu řeší Arsenal a nejde zdaleka jen o trenéra Arséna Wengera. Dvě největší hvězdy totiž nechtějí podepsat nové smlouvy a je možné, že odejdou. Londýnský klub by na oplátku lovil jinde.