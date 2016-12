Chelsea prodala Oscara. V Číně z něj bude druhý nejlépe placený hráč světa

Pětadvacetiletý Brazilec se v Šanghaji, kterou vede portugalský trenér André Villas-Boas, v lednu připojí ke krajanům Hulkovi a Elkesonovi.

Lukrativní smlouva mu podle nepotvrzených informací zaručuje plat 400.000 liber (12,7 milionu korun) týdně, čímž se stane druhým nejlépe placeným fotbalistou světa. Žebříček nejlépe placených hráčů na světě před pár dny sestavil britský deník The Telegraph. Podívat se na něj můžete ZDE >>>.

OFFICIAL: Shanghai SIPG completed the signing of Brazilian star Oscar from Chelsea. pic.twitter.com/C2FWudPr7s