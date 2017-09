Kometa i počtvrté v Lize mistrů vyhrála. Liberec dostal šest gólů

Hokejisté Komety Brno zdolali ve skupině B Ligy mistrů norský Stavanger 4:3 v prodloužení, vyhráli i čtvrtý zápas v soutěži a postoupili do osmifinále. Liberec ve skupině E sice na ledě Vaxjö vyrovnal z 0:3 na 3:3, ale nakonec prohrál 3:6 a ani podruhé na švédský celek nestačil.

Kometa sice prohrávala po dvou třetinách 1:3, ale otočila zápas a vítěznou branku vstřelil po 64 vteřinách prodloužení Martin Zaťovič. K jistotě play off jí pomohla následná výhra Malmö nad Kuopiem 6:2. Český šampion vede o bod před švédským klubem a bude tuto pozici hájit před Malmö v říjnových vzájemných zápasech.

Kometě stejně jako v předcházejícím domácím zápase s Kuopiem nevyšel začátek. Už po 63 sekundách brankář Čiliak špatně pokryl Gedigovu střelu od modré čáry a kotouč mu vypadl přímo před Soarese, jenž jej pohodlně doklepl do odkryté branky. Ve 12. minutě využil Stavanger přesilovku k získání dvoubrankového náskoku. Teprve v závěru úvodní třetiny se poprvé za domácí střelecky prosadil Tomáš Svoboda.

V 36. minutě po Hruškově chybě získal kotouč Madhus a zvýšil na rozdíl dvou branek. Kometa ale zápas otočila. Po 104 vteřinách třetí třetiny v přesilovce po Nahodilově akci napravil své zaváhání Hruška a skóre srovnal v 47. minutě Dočekal. V prodloužení se blýskl Čiliak, jenž kryl Sveumovu šanci a hned rozehrál kotouč na volného Zaťoviče, který po sólu překonal brankáře Holma.

"Jsme rádi, že jsme postoupili do play off. Ovšem je to nyní pro nás nyní časově dost vzdálené. Před námi jsou ještě dva zbývající zápasy ve skupině v říjnu proti Malmö. Naše mysl se už překlopila na extraligu, kterou se nyní zabýváme. Dosavadní zápasy v Lize mistrů byly pro nás v rámci přípravy přínosné. I když máme pořád co zlepšovat," uvedl trenér Komety Kamil Pokorný.

Liberec po domácí prohře s Växjö 3:4 v prodloužení neuspěl ani ve Švédsku a v říjnu jej čeká boj o play off ve dvou duelech s Davosem. Český vicemistr prohrával na severu Evropy v 28. minutě už 0:3. V polovině úvodní části překonal Willa Netterberg a ve druhé třetině skórovali v přesilovkách během 20 sekund Pettersson a Martinsson. Do branky Bílých Tygrů se pak místo Willa postavil Stezka.

V 36. minutě překonal Fastha poprvé Bakoš, který si připsal ve čtvrtém duelu Ligy mistrů už šestou trefu. Za 91 vteřin jeho rána v přesilovce skončila znovu v síti, ale gól byl připsán stínícímu Jelínkovi.

Ve 43. minutě vyrovnal Hrabík, ale necelých šest minut před koncem vrátil Växjö vedení střelou z mezikruží Röndbjerg, který se pak trefil znovu při power play. Rovněž do prázdné branky ještě skóroval i Rosén.

Hokejová Liga mistrů - skupina B:

HC Kometa Brno - Stavanger Oilers 4:3 v prodl. (1:2, 0:1, 2:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 20. T. Svoboda (Zaťovič, Havránek), 42. J. Hruška (Nahodil, H. Zohorna), 47. Dočekal (Vincour, Krejčík), 62. Zaťovič (Čiliak) - 2. Soares (Gedig, Romano), 12. Reed (M. Söberg, K. Forsberg), 36. Medhus. Rozhodčí: Baluška (SR), Šír - Gebauer, Lederer (všichni ČR). Vyloučení: 3:9. Využití: 2:1. Diváci: 3652.

Sestava Brna: Čiliak - Krejčík, O. Němec, Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, F. Král - T. Svoboda, J. Hruška, Haščák - Zaťovič, H. Zohorna, Vincour - J. Káňa II, Nahodil, Mallet - Havránek, R. Zohorna, Dočekal - Gajarský. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Haken.

Tabulka:

1. Kometa Brno 4 2 2 0 0 13:8 10

2. Malmö 3 2 0 0 1 10:10 6

3. KalPa Kuopio 3 1 0 1 1 10:11 4

4. Stavanger 4 0 0 1 3 8:12 1

Hokejová Ligy mistrů - skupina E:

Växjö Lakers - Bílí Tygři Liberec 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 11. Netterberg (Bohm, P. Andersson), 27. E. Petersson (J. Persson, Pesonen), 28. Martinsson (Rosén, Lundberg), 55. Röndbjerg (Fröberg), 57. Röndbjerg, 59. Rosén - 36. Bakoš (Bulíř, Pyrochta), 37. P. Jelínek (Bakoš, Ševc), 43. Hrabík. Rozhodčí: Schukies (Něm.), S. Persson - Lundgren, Löfgren (všichni Švéd.). Vyloučení: 10:10, navíc Jašek (Liberec) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 5350.

Sestava Liberce: Will (28. Stezka) - Pyrochta, Ševc, Plutnar, Šmíd, Jánošík, Derner, Mojžíš - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Bulíř, Ordoš - J. Stránský, Jašek, Bartovič - Hrabík, Vantuch, J. Vlach - D. Špaček. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Tabulka:

1. Växjö 4 3 1 0 0 18:9 11

2. Bílí Tygři Liberec 4 2 0 1 1 18:15 7

3. Davos 3 1 0 0 2 13:9 3

4. Cardiff 3 0 0 0 3 6:22 0