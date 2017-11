Česká senzace v Lize mistrů! Liberec vyřadil dvojnásobného mistra soutěže

Libereckým Bílým Tygrům se povedla seznace! V osmifinále play off Ligy mistrů vyřadili dvojnásobného vítěze soutěže • Profimedia.cz

Brněnští hokejisté se radují z gólu do branky Zugu • ČTK

Šimon Hrubec po vychytaném postupu do čtvrtfinále play off Ligy mistrů • ČTK

Třinečtí Oceláři šli do odvety osmifinále Ligy mistrů proti Malmö ve výhodě • ČTK

Postoupí třinečtí Oceláři do čtvrtfinále hokejové Ligy mistrů? • ČTK

Třinečtí Oceláři slaví historický postup do čtvrtfinále play off Ligy mistrů • ČTK

Bílým Tygrům se podařilo téměř nemyslitelné! Liberečtí hokejisté dokázali v Lize mistrů porazit v přetěžkém boji dvojnásobného vítěze soutěže Frölundu Indians. S katem Sparty z minulého finále sice Severočeši ještě před začátkem odvety ztráceli jeden gól, ale po srdnatém výkonu nakonec vyhráli 6:4 v prodloužení. Pro švédský velkoklub je to nejpotupnější porážka v historii ligy. Vždycky totiž dorazil až do finále. Vedle Liberce slaví postup i oba zbývající extraligové kluby tedy Třinec a Kometa. Český úspěch v Lize mistrů pozvedává i fakt, že extraliga má největší zastoupení v nynějším play off.