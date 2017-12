TOP zajímavosti z NHL: Mrázek předvedl parádní vánoční masku

Los Angeles - Minnesota 5:2

Tohle byl večer dvou opor domácích. Marián Gáborík dosáhl na 400 gólů a 800 bodů v NHL a kapitán Anže Kopitar zase na 500 nahrávek. Slovenský kanonýr to navíc zvládl proti klubu, ve kterém v NHL začínal. "Přes léto tvrdě dřel po zranění a fakt se snažil, aby se vrátil a byl znovu pro nás důležitým mužem," chválil ho trenér John Stevens.

As you can tell, Marian Gaborik sure loves to score.



Congrats on 400 goals! pic.twitter.com/PlO13amPfq — NHL (@NHL) December 6, 2017

400 goals and 800 points for Gaborik.

500 assists for @AnzeKopitar.



All of this happening off one shot. What a night for the @LAKings vets. pic.twitter.com/snSLKBhX5x — NHL (@NHL) December 6, 2017