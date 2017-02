Gudasův efektní hit! Soupeře přehodil na střídačku, rozesmál i gólmana

První třetina zápasu Philadelphie proti Los Angeles toho příliš nenabídla, v brzkém sobotním odpoledni obě mužstva především hledala cestu do šancí. Největší ohlas z hlediště vzbudil bodyček Radka Gudase, po němž měla domácí střídačka na pár vteřin o jednoho člena navíc.

Český zadák Flyers nabral Kevina Gravela zadní částí těla a přehodil ho přes mantinel jako pytel brambor. „On je velkej, a tím, jak jsem ho trefil, jsem ho asi trochu nadzvednul. Jak jel pozadu, tak měl pas asi víc nad úrovní mantinelu a zahučel tam na našeho gólmana,“ usmíval se úspěšnému počinu Gudas.

VIDEO: Gudas přehodil Gravela na střídačku

Fanoušci Flyers zabouřili hned během hry, a pořádně nahlas ocenili hit ještě jednou po jeho zopakování. Nebyli sami, kdo se pobavil. Na kostce bylo vidět, že i náhradní brankář domácích Steve Mason má pusu od ucha k uchu.

„Udělalo to pozdvižení, lidi se pobavili a jemu (Gravelovi) se nic nestalo, což je dobře. Musí počítat s tím, že se může stát cokoliv, hokej je tvrdý,“ říkal Gudas. Připustil, že obránce Kings si vlastní neopatrností do jeho pastičky ochotně naběhl. „Ten kluk není útočník, měl hlavu trochu dole, soustředil se na zavezení puku do pásma a nastřelení na bránu. Určitě mi to usnadnil. Kdyby to byl útočník typu Cartera, bude mít hlavu víc na stranu a nenajede si k mantinelu takhle v plné rychlosti,“ dodal Gudas.

Během první přestávky mezi ním a brankářem Masonem proběhla ještě krátká konverzace. Vypadala zhruba takhle:

„Vidíš, už jsi v zápase, už máš napsaný jeden hit,“ řekl český hokejista Masonovi, do kterého Gravel narazil.

„Jasně že jsem v zápase, hraju taky. Chytnu všechno. Kdyby tam letěl puk, tak ho chytnu taky,“ opáčil gólman.

Nebylo to naposled, co se Gudasovi v utkání něco povedlo. Ve třetí třetině se podílel na daleko podstatnějším momentu, když po domácí ztrátě puku na útočné modré čáře rychle následoval unikajícího Tylera Toffoliho a ve spolupráci s kolegou z obranné dvojice Brandonem Manningem hvězdu Kings odzbrojili. Tím nejspíš zachránili bezgólovou remízu v normální hrací době.

„Museli jsme tam padnout, to je potřebná obětavost. Posledních pár zápasů všichni hráči bojují takhle. Ukazuje to formu před rozhodujícím bojem o play off, do kterého se doufám dostaneme,“ ocenil Gudas.

Potěšilo ho, jak ukázal, že není jenom bijcem, což je jeho často ukazovaná tvář. „Nikdy jsem si o sobě nemyslel, že bych to uměl jenom tlouct. Média to někdy zveličí, ale já to nijak neřeším. Jde mi jen o to, aby to nemusela číst moje rodina, aby byli doma v klidu. Určitě jsem rád, že už se o tom, jak to řežu, v poslední době moc nemluví,“ připustil.

Přestože osobní pocit si ze zápasu mohl odnést dobrý, převážilo zklamání z porážky. Jedinou branku dali v prodloužení hosté, kterým se až v nastavení a celkově 28. střelou v pořadí podařilo překonat fantasticky chytajícího Gudasova krajana Michala Neuvirtha.

Hned třikrát předvedl Neuvirth akrobatický zákrok levou rukou, položenou na ledě, kterou vzal soupeři velkou šanci na gól.

„Však jsem mu říkal, že má tu levou ruku nějakou magnetickou,“ smál se Gudas. „Chytá výborně, i když ho zbrzdilo zranění, tak všichni víme, co v něm je. Dokáže nás podržet. Pro nás je důležité, že máme dva gólmany, kteří zvládnout vychytat zápas nebo sérii v play off. Bohužel dnes jsme to pro něho nedokázali dotáhnout do vítězného konce za to, jak nás držel,“ dodal Gudas.

VIDEO: Sestřih utkání Philadelphia - Los Angeles