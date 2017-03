Voráčkem s Gudasem pomohli k likvidaci šampionů, Hemský ve formě

SOUHRN | Jenom den po prohře 0:1 s Columbusem si hokejisté Philadelphie vyšlápli na poslední vítěze Stanley Cupu z Pittsburghu a na jejich ledě je porazili 6:2. Brankou pomohli čeští hráči Jakub Voráček a Radko Gudas. Na play off teď Flyers chybí 6 bodů. Pod výhru Dallasu 2:1 v prodloužení nad New Jersey se gólem podepsal Aleš Hemský, jenž má tak 4 body (3+1) v posledních třech utkáních.

Flyers rozhodli o svém triumfu ve třetí třetině, v níž z 13 střel vytěžili 4 góly. Voráček se prosadil ve 49. minutě, kdy se po rychlém protiútoku dostal k odraženému puku a pohotově jej doklepl do branky. Svým 19. gólem v sezoně tak zvýšil na 4:1.

VIDEO: Voráček zvyšoval na 4:1

Gudas si připsal pátý zásah v probíhajícím ročníku, když v 58. minutě při power play Penguins zachytil jejich rozehrávku na útočné modré čáře a střelou do prázdné branky upravil na 5:2.

VIDEO: Gudasovi stačilo trefit prázdnou klec

Hokejisté Dallasu prohrávali v New Jersey od 12. minuty 0:1 a dlouho nemohli vyzrát na domácího gólmana Keitha Kinkaida. Povedlo se to až v 54. minutě Hemskému, který v přesilové hře střelou z pravého kruhu pro vhazování vyrovnal na 1:1. Třiatřicetiletý rodák z Pardubic, jenž naskočil do sezony teprve začátkem března, tak zaznamenal svůj čtvrtý gól během posledních šesti zápasů.

VIDEO: Hemský srovnal v přesilové hře

Obrat dokonali hosté hned po 20 sekundách prodloužení, kdy Tyler Seguin využil přesilovou hru poté, co byl v závěru základní hrací doby vyloučen za krosček obránce Steven Santini.

Výsledky:

Pittsburgh - Philadelphia 2:6, New Jersey - Dallas 1:2 v prodl., Anaheim - NY Rangers 6:3, Winnipeg - Vancouver 2:1, Detroit - Minnesota 3:2 v prodl.