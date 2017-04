Další blamáž a v kabině smutek. Mám plné zuby prohrávání, říká mistr světa

Buffalo je ve fázi přestavby a tak trochu se čekalo, že už letos by mohlo pošilhávat po vyřazovací části. Nevyšlo to. Je zbytečné spekulovat o tom, jak by sezona vypadala, kdyby se v jejím začátku nezranil americký supertalent Jack Eichel. Důležitý je závěr, a ten znamená stopku.

„Chodit teď na stadion je tak frustrující," vykládal kanadský reprezentační útočník a mistr světa z MS v České republice Ryan O´Reilly. „Je těžké pozorovat ostatní mužstva jak se připravují na play off. Například Toronto, mladý tým jako jsme my a jsou na místě, kde bychom si také přáli být," řekl pro NHL.com šestadvacetiletý hokejista.

O´Reilly přišel do Buffala před ročníkem 2015/16 z Colorada a ani tam se zrovna neválčilo o ty nejvyšší pozice. O Stanley Cup si naposledy zahrál před třemi lety... „Tohle je ubíjející. Už mám plné zuby prohrávání, člověka to unavuje a vysává to veškerou zábavu ze hry," postěžoval se a nebál se ostrých slov.

Může si je dovolit, u Sabres patří vousáč k naprosté špičce. V klubovém bodování je s 54 body na druhém místě a v tabulce plus minus drží nulu. Což je nejlepší statistika ze všech stabilně hrajících borců Buffala. Další kvalitní útočníci jako například Brian Gionta, Evander Kane či Jack Eichel mají všichni minimálně deset záporných bodů.

Majitel Lady Byng Trophy přesto neúspěch bere hodně špatně. Ví, že jeho část padá i na něj, protože s více než pětisty zápasy v NHL je lídrem a ačkoliv na ledě šel příkladem, má pocit, že by mohl dělat ještě více.

„V předchozí sezoně to ještě šlo, bylo tu plno nových tváří a kluci si zvykali. Jenže letos jsme se nerozjeli špatně, akorát jsme do toho pak spadli a zase jsme vjeli do starých špatných kolejí. Nezlepšili jsme se, a to je žalostné," lamentoval.

Buffalu zbývají do konce sezony dvě utkání, v tabulce Východní konference hájí se 78 body třináctou pozici a celkově sedí na třiadvacáté pozici. Teď jen dobře volit na draftu a těšit se na budoucnost. Současnost raději odsounout do pozadí.