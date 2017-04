Dvěma góly vydělal 12,5 milionu. Sezona ale byla špatná, ví Vrbata

Arizona rozhodla o výhře nad Vancouverem ve druhé třetině, v níž odskočila sokovi z remízového stavu na 4:1. Dvakrát se prosadil právě český útočník. Už po 55 sekundách hry se k němu odrazil puk od zadního mantinelu a z těžkého úhlu i s přispěním teče bránícího Alexandra Edlera vstřelil druhý gól týmu. Pak propálil brankáře Ryana Millera střelou z levého kruhu a dvacet fíků v sezoně bylo na světě.

Mladoboleslavský rodák, který v Arizoně (dříve Phoenixu) odehrál s dvouletým odskočením do Vancouveru šest sezon, měl šanci dokonce na hattrick, ale při power play minul prázdnou branku o pár centimetrů.

"Asi si to šetřím na příští rok, to bych rád atakoval hranici 30 branek,"usmíval se do kamer novinářů po duelu 35letý pravý útočník a jedním dechem pokračoval.

"Je to těžké, hodně. Hrajeme zápasy, ve kterých o nic moc nejde, ale hráči stále alespoň bojují o nové smlouvy. A také o dobrý pocit do příštího roku, chceme teď na konci sezony utkání vyhrávat, léto pak bude hned příjemnější. A snad se nám to i daří, za poslední dva měsíce jsme odehráli hodně kvalitních střetnutí," doplnil Vrbata, jenž byl vyhlášen první hvězdou zápasu a vede týmové statistiky v počtu gólů i asistencí. I jemu končí kontrakt a v létě by se mohl stát nechráněným volným hráčem.

Hranici 20 branek překonal pošesté v kariéře.

"Musím před ním smeknout, je to úžasný profesionál. Hrál dnes proti svému bývalému týmu, byl namotivovaný a jsem strašně rád, že utkání dopadlo tak, jak si jistě přál," smekl před svým nejproduktivnějším mužem kouč Dave Tippet.

"Je hezké, když dosáhnete osobního cíle. Jakmile jsem měl sedmnáct osmnáct gólů, doufal jsem, že by se to mohlo povést. Mám z toho radost, i když sezona není taková, jak jsme si přáli, je to špatné," dodal.

Díky 20 vstřeleným gólům dosáhl Vrbata už na třetí bonus ve smlouvě ve výši 500 tisíc dolarů (12.5 milionu korun). Stejnou částkou už si polepšil k základnímu příjmu ve výši rovného milionu dolarů za 30 odehraných zápasů v sezoně i za 40 bodů v sezoně.

Arizoně zlomila vaz defenzivní činnost

Má pravdu, Arizona bude i letošní play off sledovat leda tak v televizi, do bojů o Stanley Cup neproklouzne organizace popáté v řadě. Vrcholem klubu dál zůstává konferenční finále z roku 2012, kdy Coyotes padli 1:4 s pozdějšími vítězi z Los Angeles. V západní konferenci je Arizona aktuálně na 12. místě a na play off ztrácí šílených 24 bodů.

"Byl to nepovedený rok, naše vzdálenost od play off je propastná. Tyto zápasy ale můžeme alespoň využít jako testování mladých hráčů, jak jsou psychicky silní a zda mají na to NHL hrát. Do příštího roku půjdeme i díky této zkušenosti silnější a s větší energií," nechal se v rozhovoru pro klubovou TV slyšet trenér Tippet.

Kde hledat příčiny krachu? Pouštnímu týmu letos zlomila vaz především tristní defenziva, klub zatím v 81 zápasech inkasoval 255 branek, horší než Coyotes jsou jen Dallas a Colorado. I velebený Vrbata zapsal ve statistice +/- bídných -19 bodů.

Přidejme fakt, že Arizona dovolila soupeřům vyslat na své brankáře v průměru více než 34 střel za zápas (za Buffalem druhé nejvyšší číslo v NHL) a nejisté brankáře, Mike Smith a Louis Domingue prožili velmi průměrnou sezonu, bylo play off utopií. A vedení klubu si toho bylo vědomo, plánuje přestavbu, a tak se do Minnesoty poroučel Martin Hanzal a do Calgary 26letý kanadský bek Michael Stone.

Uvidíme, co svým fanouškům Coyotes nabídnou příští rok…