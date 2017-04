Eliáš ve Sport Magazínu: Na svou stopu v NHL můžu být hrdý

Zámořská NHL ho při rozlučce zahrnula respektem a komplimenty. „Toho jsem si moc vážil,“ tvrdí hokejový útočník Patrik Eliáš. Teď už ale oficiálně bývalý… 41letá legenda Devils dala hraní na začátku dubna definitivní sbohem. Teď o bohaté kariéře promluvil druhý nejproduktivnější český hráč v historii pro Sport Magazín. „Můžu být hrdý na to, jakou stopu jsem v lize zanechal,“ říká v obsáhlém rozhovoru, v němž mimo jiné líčí i svoje zážitky s Gretzkým nebo Crosbym.

Dvacet sezon v NHL, navíc v jednom týmu. Patrik Eliáš předvedl nevídanou oddanost, v klubu New Jersey Devils vytvořil řadu rekordů. Právě fakt, že celou dobu strávil na jednom místě, dělá jeho kariéru ještě unikátnější.

„Toho si speciálně v NHL hodně cení,“ tvrdí dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, který drží v historickém bodování českých hráčů druhé místo (1025) za nedostižným Jaromírem Jágrem. „I tak myslím, že mě někdo může předehnat. Podívejte se třeba na mladýho Pastrňáka. Když bude v NHL patnáct let a bude bodovat, v klidu mě může dostihnout,“ tvrdí Eliáš, který rovněž vzpomíná na to, co ho dostalo na vrchol.

720p 480p 360p 240p <p>1 240! Tolik utkání odehrál v NHL český útočník Patrik Eliáš, žádný další zářez už nepřidá. Rodák z Třebíče, který v nejlepší hokejové lize světa nikdy neoblékl jiný dres než organizace New Jersey Devils a s národním týmem má bronz z olympiády 2006 v Turíně, v pátek po poledni oficiálně ukončil svou bohatou kariéru. Díky za všechno, Patriku!</p> REKLAMA 1 240 zápasů za Devils i dva Stanley Cupy. Patrik Eliáš ukončil kariéru • VIDEO iSport TV

Popisuje, jak v mládí místo koupání vybíhal schody… Vzpomíná, jak zíral na to, když hrál proti legendárnímu Gretzkému, vypichuje přednosti Connora McDavida, současné hvězdy číslo jedna. Vzpomíná na zážitky s Lou Lamoriellem, dlouholetým generálním manažerem Devils. A vypráví o Sidney Crosbym. „Konečně dospěl,“ řekl o kanadském idolu.

Přidává svůj názor na NHL. Může porovnávat, vždyť pamatuje dvacetiletou éru. „Je to úplně jiný hokej. Už není vidět tolik akcí dva na jednoho, všechno je propracované, někdy pět lidí stojí kolem branky. Ale těžko říct, jestli to bylo lepší, nebo horší. Ale je možné, že už to není taková podívaná pro fanoušky,“ tvrdí Eliáš.

