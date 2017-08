Instinkt vs. technika? Pittsburghu pomohla ke Stanley Cupu i vychytávka

Instinkt, cit pro hru, předvídavost. Všechny tyto vlastnosti by měl kvalitní trenér mít a kdo je postrádá, ten většinou nedokáže dojít až na úplný vrchol. Moderní doba si ale žádá moderní prvky a zacházení a jasným příkladem je například střídačka Pittsburghu s Mikem Sullivanem v čele. Při tažení za posledním Stanley Cupem pomáhal Penguins prvek zvaný iBench.

Těsně před startem uplynulé vyřazovací části povolila NHL klubům novou specialitku, prvek iBench vytvořený společností XOS Digital. Ten poskytuje okamžitou pomoc videa na střídačce během přestávek, nebo klidně i v průběhu hry. Možnost reagovat na změny na ledě je pak skutečně blesková.

Příkladem může být Phil Kessel, který přijímal rady za pomoci nového systému od asistenta trenéra Ricka Toccheta a pozoroval pod rozborem pohyb soupeře během přesilových her Pittsburghu a následně vylepšoval ten vlastní. Pens i díky tomu měli 20,5% úspěšnost během přesilových her a americký útočník byl s 11 body při početních výhodách nejproduktivnějším mužem celé vyřazovací části. Podle Mika Sullivana to není náhoda.

„Právě hra v početní výhodě byla tím místem, kde jsme mohli ze systému profitovat nejvíce, protože zpětná vazba tam je okamžitá. Hru tak můžete jemně přizpůsobit už za běhu. V play off tolik početních výhod tým nedostane, takže každá z nich může být rozdílem mezi výhrou a porážkou," řekl trenér mužstva pro Boston Globe.

Až do uplynulé sezony si týmy musely žádat o speciální povolení, když chtěly video na střídačce používat, teď už je to ale běžné a je jasné, že se systém ještě pořádně zpopularizuje. Realizačnímu týmu Pittsburghu se moc líbí, a protože jde o vládce posledních dvou sezon, jenž udává trendy, ostatní se vydají po jeho stopách.

„Vždycky jsem tu viděl obrovský potenciál a říkal jsem si, že když ho dokážeme využít, budeme v tuhle chvíli před ostatními napřed. Celý náš štáb s tím tráví hodně času," vykládal Sullivan.

A mohl být spokojený, je to přece on, kdo má teď doma dva lesklé prsteny pro vítěze Stanley Cupu. Navíc dokázal spojit hudbu budoucnosti s tradičním trénováním. Sullivan rád využívá moderní statistiky a dobře umí pracovat i s psychikou hráčů. Jenže zároveň se snaží, aby hokej zůstal hokejem, hráči se sráželi a byli soutěživí.

„Není to o tom zírat nonstop do iPadu. Stále je důležité najít hranici mezi instinktem a moderním přístupem plným čísel," sdělil.

Zatím se mu to daří a příští sezona může vše jen potvrdit.