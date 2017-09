Ambice i naděje. Jaká je pozice českých brankářů před startem NHL?

Michal Neuvirth, Philadelphia, 29 let

Michal Neuvirth • Foto Profimedia.cz

Plat: 2,5 milionu dolarů

Konkurenti: Brian Elliott, Anthony Stolarz

Za posledních šest let v NHL nikdy nezvládl odchytat ani polovinu sezony. Na vině v drtivé většině případů nebyla jeho výkonnost, ale zdravotní trable. Vedení Philadelphie přesto Michalu Neuvirthovi věří. On sám pak chce konečně dokázat, že má na to být jedničkou, která tým podrží a třeba dotáhne do play off. „Už nechci další špatnou sezonu. Chci ukázat, že jsem ten pravý chlap pro brankoviště Flyers,“ věří si 29letý gólman.