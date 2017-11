Jágrovi tleskali vestoje, hokejku dal davu: Gaudreau na mě musel počkat!

"Děkuju moc za ty ovace, moc jsem si je užil," zubil se Jágr do mikrofonu klubové televize. "Už od prvního dne, kdy jsem s klubem podepsal smlouvu, jsem cítil obrovskou podporu fanoušků. Nyní je na mně, jak dobře budu hrát, a jak budu schopen jim jejich přízeň vrátit," glosoval kladenský odchovanec.

„Vstřelit svůj první gól v novém týmu je vždycky speciální, jsem za to moc rád. Také mě těší, že se tak stalo v naší domácí hale, reakce fanoušků byla fantastická. Je vidět, že celé Calgary hokej miluje,“ větvil své myšlenky nejstarší hráč současné NHL.

VIDEO: Podívejte se, jak Jágrovi tleskali fanoušci vestoje

A standing ovation for Jags' interview on the bench ... sounds about right.



🐐 pic.twitter.com/xi6qMLOBzM — Calgary Flames (@NHLFlames) November 10, 2017

V duelu s Red Wings hrál Jágr, který naskočil do předchozího duelu proti Vancouveru (3:5) po šestizápasové pauze způsobeném zraněním v dolní části těla, výtečně. Gól, asistence, několik dalších šancí a status první hvězdy střetnutí hovoří výmluvně. Pro Jágra šlo o 540. zápas v NHL, ve kterém zaznamenal více než jeden bod, navíc čtyři z těchto "vícebodových duelů" odehrál po svých 45. narozeninách. To dokázali v kariérách jen Gordie Howe (šestkrát) a Chris Chelios (jednou).

Jak se to u Jágrovy první trefy za Flames seběhlo? V přečíslení dva na jednoho na sklonku druhé periody přihrál Johnny Gaudreau na levou stranu českému veteránovi, který překonal Petra Mrázka v brance Detroitu střelou k bližší tyči. Hned po rozvlnění síťky věnoval Jágr Mrázkovi omluvný pohled, propálit krajana jako by jej až tolik netěšilo.

VIDEO: Podívejte se na omluvný pohled Jaromíra Jágra po jeho brance

Jaromir Jagr gets his first goal with the Flames pic.twitter.com/HCSKgNPLS3 — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) November 10, 2017





"Johnny mi to celé umožnil, asi musel hodně zpomalit, abych ho vůbec mohl chytit a dobruslit," popsal Jágr se smíchem gólovou situaci z 38. minuty, která vrátila Flames uklidňující tříbrankový náskok, konkrétně vedení 5:2.

"Johnny mi dal krásnou přihrávku, já už jen trefoval prázdnou branku," nedělal ze své trefy vědu Jágr, který zlepšil svou bilanci za Calgary na čtyři body (1+3) v sedmi střetnutích.

Česká legenda strávila na ledové ploše proti Detroitu necelých 12 minut, opět tak bylo ve formaci s mladíky Markem Jankowskim (23 let) a Samem Bennettem (21 let). Klapalo to, Jankowski dal svůj první gól v NHL, Bennet zapsal jednu přihrávku. Reportér Leslie v souvislosti s mladými hráči zmínil zajímavý fakt, že kromě Jankowskiho pomohl Jágr asistencí k prvnímu gólu v NHL dalším jedenácti hráčům.

"Vážně, jo? No, to není tak velké, hraju už hrozně dlouhou dobu, celých 27 let," smál se Jágr, jehož odpověď v tu chvíli opět přerušil hromový potlesk z tribun. "Thanks, guys," reagoval Jágr s blaženým úsměvem na tváři.

Další střetnutí čeká na Calagry v pondělí, kdy se popasuje se St. Louis, Blues jsou aktuálně druhým nejlepším týmem celé NHL za Tampou Bay. "Bude to pro nás velký test, opravdu hrají skvěle. Doufám, že odehrajeme alespoň podobnou partii, jako jsme předvedli dnes. Fanoušci nám určitě opět pomohou," zavěštil si druhý nejproduktivnější hráč NHL (1918 bodů) za Waynem Gretzkym.

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu Calgary vs. Detroit