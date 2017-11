Gejzír chvály na Ritticha. Kouč smekl, Jágr ho objímal: Nemám slov!

"Bylo úžasné sledovat, jak je do utkání zapálený. Dávalo to mně i týmu úžasnou energii," pochvaloval si po utkání v kabině před novináři debut nové dvojky týmu kouč Flames Glen Gulutzan.

I když debut, Rittich proti Avalanche chytal sice poprvé v NHL od začátku, první minutky zapsal už v minulé sezoně, kdy v posledním utkání základní části dokončoval za Calgary závěrečnou třetinu v San Jose při porážce 1:3. Nahradil tehdejší jedničku Flames Briana Elliotta, za 20 minut si připsal devět úspěšných zákroků a inkasoval jeden gól.

"To bylo také hezké. Ale až tento start beru za svůj skutečně první zápas v NHL. Chtěl jsem začít výhrou, to je jasné. A nakonec se to podařilo a já jsem strašně šťastný, víc k tomu nemám, úplně mi došla slova. Jsem opravdu moc šťastný," přinesl Rittichovu upřímnou zpověď klubový web.

Rauš? Ještě aby ne, po výhře jej přijel obejmout i hvězdný spoluhráč Jaromír Jágr, který v utkání nebodoval a zapsal jen dvouminutový trest. "Bylo to jako gratulace synovi od pyšného otce," smáli se na sociálních sítích fanoušci.

Jagr was like a proud dad congratulating his son David Rittich on that win — JC in Calgary (@JC_in_Calgary) November 26, 2017

"Kluci přede mnou hráli neuvěřitelně, strašně moc střel dokázali zablokovat, pro mě to pak bylo jednoduché. Byl to dobrý zápas," zlehčoval svůj výkon pro NHL.com Rittich. „Nervózní jsem nebyl, že budu chytat, jsem věděl hned po konci zápasu s Dallasem, kdy mi to trenér řekl. Takže jsem měl dost času se připravit. Jediné, co mě mrzí, jsou ty dva obdržené góly, nic jsem neviděl, měl jsem udělat více, abych si puk našel.“

VIDEO: Podívejte se na pozápasový rozhovor s Davidem Rittichem

David Rittich = very excited about his first #NHL win! pic.twitter.com/QtTxk7P4nr — Calgary Flames (@NHLFlames) November 26, 2017

Rodák z Jihlavy si ale na ledě Pepsi Center počínal jako zkušený mazák, kryl domácím 24 střel, dovedl Calgary v Coloradu k výhře 3:2 a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání. V kabině pak od spoluhráčů kromě památečního puku za první vítězství v NHL dostal i kovbojský klobouk, tradiční to ocenění pro nejlepšího hráče Calgary.

"Myslím, že ho to potěšilo. Je to kluk z Česka, takže nevím, zda vůbec někdy měl na hlavě kovbojský klobouk, ale slušel mu, jen co je pravda," smál se kouč Gulutzan, který povolal Ritticha v pátek z farmy ve Stocktonu, kam místo něj zamířil Eddie Läck.

"Jsem za něj opravdu moc šťastný, chytal dnes výjimečně. Ukázal, že umí být v brance velmi klidný, nevypadal vůbec nervózně, hrálo se nám před ním dobře," pochválil nového parťáka Mikael Backlund, autor vítězné trefy proti Avalanche a jedné asistence.

"Měl snad nervy ze železa, musím před ním smeknout. Od začátku se chytil, když ho zasypali střelami. Chytal s obrovským sebevědomím," doplnil obránce Flames Travis Hamonic.

Rittich vloni pomohl k postupu do semifinále extraligy Mladé Boleslavi a s 81 odchytanými zápasy v české nejvyšší soutěži podepsal jako nedraftovaný volný hráč v červnu s Calgary roční dvoucestnou smlouvu, kterou letos v červenci o rok prodloužil.

Další šanci chytat bude mít Rittich v noci z úterý na středu, kdy se Flames představí po návratu z 11denního tripu poprvé doma, když přivítají v kanadském derby Toronto.

VIDEO: Podívejte se na Rittichovo výborné počínání proti Coloradu