Ruska řezala ležící Češku, při hymně se pískalo. Prý jako v roce 1968

Ruská média zaznamenala, že čeští fanoušci vypískali ruskou hymnu po vítězství ruského týmu nad českou reprezentací ve středečním čtvrtfinále mistrovství světa mladých hokejistek v Přerově. Ruští hokejoví funkcionáři dávají incident do souvislosti spíše s politickou situací, a ne s rvačkou, která se mezi oběma týmy strhla.

"Nehledě na pískot a pokřik naše děvčata pokračovala ve zpěvu hymny, sundaly si helmy a držely se za ruce," vylíčil dnes server Vesti.ru.

Na incident zareagovala Ruská hokejová federace, která podle výkonného ředitele Dmitrije Kurbatova podala organizátorům šampionátu stížnost. "Takové věci by se neměly stávat, ale dochází k nim pravidelně na mistrovstvích různé úrovně," postěžoval si Kurbatov internetovému deníku Gazeta.ru. "Na takové počínání fanoušků může být jen jediná odpověď - dobrá hra," zdůraznil.

VIDEO | Podívejte se na bitku v závěru zápasu, kdy jedna z ruských hráček bije Češku ležící na zemi





"Kdybychom prohráli, tak by k ničemu takovému nedošlo," prohlásil viceprezident federace Boris Majorov v listu Sport-Express. Vše podle něj závisí na politické situaci "a dneska je Rusko považováno za nejhoršího nepřítele celého světa".

Majorov, který býval oporou sovětské hokejové sborné, zavzpomínal, že něco podobného se dělo v roce 1968 po invazi do Československa a na olympiádě v Lake Placid v roce 1980, tedy po sovětské invazi do Afghánistánu.

České hokejistky do 18 let prohrály na domácím MS ve čtvrtfinále s Ruskem 0:2. Závěr duelu byl hodně emotivní, dvě domácí hráčky zápas kvůli zranění nedohrály a zamířily do nemocnice. Česká strana si hodně stěžovala na špatný výkon švédské rozhodčí Timglasové.

I kvůli tomu čtvrtfinále ukončila hromadná bitka, při které navíc jedna z ruských hráček řezala bezmocnou Češku ležící na ledě. Hromový pískot se pak ozýval i při vyhlašování nejlepších hráček, kdy za ruskou stranu byla zvolena jedna z potrestaných do konce zápasu.

Na závěrečný ceremoniál se můžete podívat na záznamu duelu v čase 2:26:00: