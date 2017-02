Rusko-Finsko 2:1. Sborná opět vítězná. V závěru rozhodl Golyšev

Hokejisté Ruska vstoupili do Švédských her výhrou doma v Petrohradu nad Finskem 2:1 a díky šestému vítězství ze sedmi duelů vládnou suverénně tabulce Euro Hockey Tour. V čase 58:24 rozhodl o plném bodovém zisku sborné Anatolij Golyšev. Po přesunu do Göteborgu čeká Rusy v sobotu zápas s domácím Švédskem, Finové změří síly s Čechy.