Gulaš chválil po výhře Mazance: Je to poctivý kluk. Tohle si zasloužil

Dal vám ten začátek velká křídla? V první třetině jste dominovali.

„Brzký gól nás trochu uklidnil a myslím, že právě ta první třetina byla odehraná z naší strany úplně nejlépe. Pak to tempo trošku odešlo, ale jsem rád, že jsme výhru ubojovali. Ve druhé třetině jsme se asi trošku uspokojili. Měli jsme sice puk pořád na holi, ale odešel takový ten chtíč dát gól.“

Měli jste být přímočařejší?

„Nahrávek tam bylo někdy až moc, chce to s pukem větší drajv. Přesilovky od nás nebyly špatné, ale ještě více bychom se mohli tlačit do koncovky. Naštěstí jsme jim povolili jen dva góly a dosáhli na cenné vítězství, teď se musíme připravit na Rusy.“

Na předzápasovém tréninku jste hodně pracovali na hře v oslabení a ani jednou jste v něm neinkasovali. Pomohly lekce ucpat díry?

„Rozebírali jsme to dost, to je fakt a bylo to mnohem lepší. Blokovali jsme tam střely, což je také důležité, že pak pomůžete gólmanovi. Takhle by to mohlo vypadat i v nedělním utkání, jen počet oslabení musíme ještě zmenšit, teď byly čtyři, na Rusko by to bylo až moc.“

Jak se vám zamlouval výkon brankáře Marka Mazance, který si odbyl svůj debut?

„Mazi odchytal výborný zápas. A já jsem za něj rád, protože ho znám dlouho z Plzně. Je to poctivý a skvělý kluk, který dělá svoji práci, jak má. Určitě si zasloužil, aby měl takový zápas s vítězným koncem. Pro každého hráče je lepší, když do reprezentace vstoupí výhrou.“

A nikdy vám nezatrnulo, když protihráčům nasazoval třeba při rozehrávce housle?

„To je jeho styl, umí hrát hokejkou. Je už zkušený gólman, který si také něčím prošel, takže proč ne? Každý brankář umí něco. Maziho předností je hůl, hráčům to pak pomáhá.“

Tím spíš, když si na to zvyknou a dostanou tenhle způsob pod kůži?

„Přesně. Většina týmů nahodí puk a jde střídat. Když má gólman takovou mezihru, sebere rychle puk, může ho okamžitě poslat na druhou modrou a založit útok. To je moderní hokej, navíc taková akce šetří síly. Super věc.“

Vy jste byl vidět se Švédy, měl jste podíl na dvou gólech proti Švýcarsku. Vypadá to, že jste si přenesl formu z extraligy i na mezinárodní led. Tohle je odškrtnuto jako splněná mise?

„Chci si užívat každý zápas. Samozřejmě nevím, kdy pro mě přijde v reprezentaci ten poslední. Cítím se teď výborně a že mi to tam padlo je super, ale nechci nijak rozebírat sám sebe.“

Změnil jste se, že dřív jste třeba hodně usiloval, abyste se na velkou akci dostal, zatímco teď berete věci, jak přijdou?

„Je to tak. Každý hráč nějak vyspívá, když jsem byl mladší, hodně jsem tohle prožíval a řešil, ale se zkušenostmi je to mnohem lepší. Je důležité se tím nestresovat.“