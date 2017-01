Výtisk skóroval a skákal po břiše. Jeho rybička zastavila šanci Adamského

Od začátku bylo hodně znát, že jste hladoví a dali do zápasu víc energie než soupeř. Bylo to tak?

„Měli jsme špatný vstup do Nového roku, nehráli jsme dobře, nedávali jsme do toho to, co bychom měli dávat, abychom se vrátili na vítěznou a bodovou vlnu. Kdy začít, než před vyprodanou arénou v derby? Klobouk dolů před všemi.“

Celý zápas jste byli lepší, nicméně Oceláři ve druhé třetině během 23 vteřin otočili z 2:1 na 2:3. Zmrazili vás tam?

„Bylo to hodně rychlé, ale vzali jsme si time. Na rovinu, celou dobu, celý zápas jsme byli lepší. Přehrávali jsme Třinec. Ve druhé třetině se to otočilo, ale byl time a řekli jsme si, že hrajeme dál a ty šance přijdou. A využijeme je. Že nebudeme nic měnit a obrátilo se to.“

Vyhecovala vás atmosféra derby?

„Neřekl bych, že to bylo jen díky derby. Teď jsme podávali špatné výkony, nedávali do toho to, co jsme dávali ke konci roku, kdy jsme měli bodovou šňůru. Po Novém roce se nám to vytratilo, museli jsme to už stopnout. Už jsme se řítili tam, kam jsme nechtěli a kdy jindy to otočit a stopnout, než v derby a před vyprodanou arénou?“

Jak byste popsal váš gól na 2:1? Kde jste se takhle na brankovišti vzal?

„Napřed jsem šel pinchovat (zavírat) mantinel, pak jsem se vrátil, s někým se srazil a brusle mě vynesly před bránu. Najednou tam puk vyplaval, tak jsem do něj šťouchnul a byl tam.“

Zkušeně jste puk přehodil přes beton?

„No tak zkušeně... Zkušeně bych neřekl, ale bylo to tam, no.“

V derby proti Třinci jste trefil už podruhé...

„Jo, mohlo by se zdát, že na Třinec mi to jde a dávám góly. Ale pro nás jsou nejdůležitější tři body a hlavně předvedená hra.“

Popište ještě váš obranný zákrok z 53. minuty. Adamský se za stavu 5:3 vracel z trestné, už měl našlápnuto do brejku a mohl dát kontaktní gól. Ale vám se povedlo skokem po břiše puk vypíchnout.

„Hlavně to byl můj hráč. Áda vyskočil z trestné, já chtěl udržet modrou, jenže to tam vyplavalo a hned jsem věděl, že je zle, protože hned letěl dopředu. Když našlápne, tak je hodně rychlý. Nezbývalo mi než skočit a zkusit to zablokovat. Naštěstí to vyšlo. A nic z toho nebylo.“

