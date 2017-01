Sparta posiluje útok! Z Jekatěrinburgu se vrací reprezentant Buchtele

Vedení hokejové Sparty je v posledních hodinách přestupového okna nejaktivnější a po včerejším odchodu Tomáše Netíka do Třince a příchodu Jana Hlaváče hlásí další posilu. Její útočné řady rozšíří navrátilec Jan Buchtele, který před aktuální sezonou Tipsport extraligy odešel do KHL, kde oblékal dres Jekatěrinburgu. V jeho sestavě se mu ale i vinou zranění tolik nedařilo a bývalý útočník Pardubic by měl v závěru sezony pomoci právě Spartě, která jeho příchod oznámila na svém webu.

Fanoušci Sparty se v posledních týdnech nenudí. Jejich oblíbenci mají našlapaný program a v posledních hodinách usilovně pracuje i vedení klubu. V pondělí večer oznámilo hostování Tomáše Netíka v Třinci a návrat zkušeného Jana Hlaváče. Kromě něho se do útoku Sparty vrací další hráč, jenž sparťanské prostředí dobře zná. Pražský klub se totiž dohodl s Jekatěrinburgem na příchodu Jana Buchteleho.

Reprezentační útočník by měl rozšířit sparťanské možnosti v útoku. „Honza je pro nás velkou posilou. Několik týdnů jsme se snažili domluvit, aby u nás mohl od února do konce sezony hrát,“ uvedl na klubovém webu hlavní kouč a sportovní manažer Jiří Kalous.

Velkou chuť má také samotný útočník, který v dosavadním průběhu sezony působil v ruském Jekatěrinburgu. „Jsem za tu možnost rád. Doufám, že letos bude v play off dlouhá cesta, alespoň taková jako vloni,“ zavzpomínal Buchtele na předešlý ročník, v němž pomohl Spartě 47 kanadskými body až do finále play off.

Ve hře bylo i několik dalších možností, ale pro rodáka z Hradce Králové byla Sparta variantou číslo jedna. „Návrat do Sparty je pro mě momentálně nejlepším řešením,“ věří Buchtele, který se pokusí zapomenout na nešťastnou sezonu v Jekatěrinburgu. „Ze začátku jsem byl plný očekávání a nadšení,“ přiznal navrátilec do sparťanské sestavy.

„Vypadalo to dobře, ale pak všechno nadšení trochu opadlo. Už se nedivím Kubovi Kovářovi, že řešil svou situaci tím, že odejde z klubu trenér, nebo on. Víc bych to nerozebíral,“ naznačil špatnou atmosféru v ruském mužstvu, v jehož dresu nasbíral devět bodů za pět branek a čtyři asistence. Ve známém prostředí tak bude chtít svou bilanci vylepšit a zabojovat o místo v reprezentaci.

V té si v aktuální sezoně příliš nezahrál, protože účast na prvním podniku mu zhatilo zranění a na druhou akci ho nepustil klub. „Díky výkonům ve Spartě bych se mohl zase ukázat více i reprezentačním trenérům. Na tyhle myšlenky mám ale dostatek času,“ dodal na klubovém webu Sparty, kterou pochopitelně sledoval i z Ruska.

„Kluci hrají dobrý hokej. Když jsem viděl sestřihy zápasů v Lize mistrů, byla to paráda. Hrát finále téhle soutěže, to je neskutečný úspěch. Snad se pro mě najde v tak silném týmu místo,“ zadoufal s úsměvem Buchtele, který se k týmu připojí ve čtvrtek. Do dnešní dohrávky 33. kola na ledě Hradce Králové (18:00) tak ještě nezasáhne.