Simuloval Procházka? Bartošák mě trefil, hájí se útočník Plzně

Plzeň ždímala Vítkovice a tlačila se za vyrovnáním. Její drtivý tlak přerušil vlastní hráč. Útočník Martin Procházka čtyři minuty před koncem zápasu projel kolem brankoviště domácích a skácel se k ledu. Myslel si na přesilovku, místo toho šel za katr on. Dvě minuty, simulování. Útočník nechápal. „Nepřihrál jsem pád. Bartošák mi dal koncem hokejky do obličeje,“ říkal Procházka po prohře 1:3. Na střet se podívejte v přiloženém videu, Plzeň i kvůli němu ztratila první zápas série.

Nejde se na to nezeptat. Ke konci zápasu jste byl vyloučený za simulování, zkuste situaci alespoň popsat z vašeho pohledu.

„Byl jsem před brankovištěm, možná jsem v něm stál. Nevím, to si neuvědomuju. Byl tam odražený puk, chtěl jsem za ním jet a myslím, že to byl Patrik Bartošák. Chtěl puk vypíchnout a koncem hokejky mi dal do obličeje. Já pád nepřihrál vůbec, ale rozhodčí to tak viděl. Je to jeho volba.“

Jak vám na trestné lavici bylo?

„Dost horko. Doufal jsem, že to kluci ubrání. Ubránili, díky jim. Měli jsme pak šanci mít ještě minutu tlak, bohužel nám to nevyšlo.“

Vypadalo to, že jsou na vás hosté hodně zaměřeni. Pro Plzeň jste vybojoval v zápase čtyři ze šesti přesilovek. Čím jste dělal soupeři takové problémy, že vás tak často fauloval?

„Já ani nevím. Snažil jsem se hrát naplno, chodit do branky a být silný v soubojích. Nevím, čím to bylo. Těžko se to říká…“

VIDEO: Podívejte se na vyloučení Procházky za nafilmovaný pád:

Vítkovice - Plzeň: Filmování, nebo ne? Procházka dostal dvě minuty za nafilmovaný pád • VIDEO TV TIPSPORT

První bod v sérii berou Vítkovice, proč?

„Zaspali jsme začátek, prvních sedm minut to nebylo ono. Nevím, jestli to bylo třeba nervozitou, nebo jsme se báli… Zvedli jsme to až pak, měli jsme nějaké šance. Škoda, že jsme je neproměnili.“

Dostali jste gól na začátku první i druhé třetiny. To jste byli hlavou ještě v kabině?

„Ne, to si nemyslím. Možná jsme byli moc přemotivováni. Řekli jsme si v kabině, že do toho vletíme, a pak tam na ledě pár soubojů prolítli. Nehráli jsme ani puk, ani hráče. A to byla ta chyba, kvůli které jsme dostali dva zbytečné góly.“

Šanci jste pak měli dost, v závěru zápasu jste měli minimálně hodně velkou optickou převahu. To byl pro vás Patrik Bartošák tak velkou překážkou?

„Já nevím, jestli jsme měli převahu. Myslím, že to byl vyrovnaný zápas. Bartošák tam měl ale pár neskutečných zákroků. Doufám, že si to štěstí vybral dnes a ve druhém zápasu série ho už prostřelíme.“

S čím půjdete do odvety?

„S čistou hlavou, musíme dobře zregenerovat. Hlavně si musíme dát pozor na začátek, dát první góla.“