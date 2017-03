Kýhos: Disciplínu musíme zlepšit, ale některé fauly viděl jen rozhodčí

„Je to nepříjemné, ale pořád je série otevřená, protože to jsou pořád jen dvě vítězství,“ říká Vladimír Kýhos s odstupem. Třetí zápas se bude hrát v Chomutově v neděli (16.50).

Jak se vám v prvních zápasech dívalo na to, že hra vašeho týmu byla dobrá, ale efekt nulový?

„To je takové smutné zjištění. Člověk se ohání štěstím, neštěstím, ale zkrátka to tak je. Možná tomu chybí ještě větší důraz a zlepšená hra v oslabení. Tak, jak jsme oslabení hráli v základní části, tak jsme to teď neodehráli moc dobře. I když si můžeme říkat, že je Chomutov na přesilovku dobrý. Ale to byl i před tím a dokázali jsme to ubránit. To jsou věci, které musíme zlepšit. A hlavně disciplínu, protože to, co jsme předvedli ve druhém utkání... Jestli chceme hrát takhle, tak daleko nedojdeme.“

Čemu fauly přičítáte? Protože řada z nich nebyla z těch, které by vyloženě „hasily“ gólovou šanci soupeře.

„Já na to znovu koukal a některé fauly viděl snad jen rozhodčí. Třeba u Zbyni Irgla stojí rozhodčí vedle toho zákroku. Někdo do Zbyni zády drcnul a jak se mu roztáhly ruce, trefil jej loktem do pusy. A rozhodčí z půlky hřiště jej vyloučí za vysokou hůl. Ani u Rosti Marosze k ničemu nedošlo. To je jedna věc. Druhá věc je třeba faul Coryho Kanea ve čtyřech, to je špatně. Pak to je kolikrát spíš nešťastná náhoda, nebo třeba nepozornost Martina Adamského, který si prostě musí dát pozor, aby brankovištěm neprojel. Shoda náhod. Vím, že to ti kluci neudělali schválně, ale musíme si na to dát pozor.“

Budete na rozhodčí nějak reagovat?

„Upozorňovali jsme na to, i delegát v zápise. Jsou to věci, co zápas ovlivňují. Neobviňuji rozhodčí z ničeho, jsou to lidi, mají krátký čas na rozhodnutí, ale spokojení s tím být taky nemůžeme. To určitě ne.“

Vzali vaše výtky zkušenější hráči? Důrazný jste asi musel být, ne?

„Samozřejmě. Dostaneme se v půlce zápasu do vedení 3:1 a takhle zkušené mužstvo to musí uklidnit a zápas dovést v klidu do vítězného konce. Ne z toho udělat tohle. To je trestuhodné, co jsme provedli.“

Myslíte, že se hráči nechali za stavu 3:1 až moc strhnout?

„To nevím. Začalo to tím diskutabilním vyloučením Zbyňka Irgla. Po prvních faulech jsme to samozřejmě hráčům na střídačce vyčinili a upozorňovali, aby se to neopakovalo. Bohužel, opak byl pravdou.“

Překvapil vás Chomutov něčím?

„Ne, to je hra Slávie. Když ji Láďa (Růžička) vedl dřív v play off. Takhle se musí hrát. Být důrazný na obranu a spoléhat na brejky a přesilové situace. To rozhoduje, gólů pět na pět moc nepadá.“

Jak zvednout vaši produktivitu?

„Ještě víc chodit před bránu a zjednodušit to. I přesilovky. Střílíme, ale pořád je to málo. Hlavně tam musí být střelba s cloněním před bránou. Chomutov dává góly jen z toho. Že to nahodí a jsou tři hráči kolem brány a k někomu se to odrazí, nebo si volný puk najdou. Naše hra nebyla špatná, ale těžko se proti obraně prosazujeme, protože Chomutov ji hraje výtečně. Je to složité, ale přesto se do šancí dostáváme. To je cesta. Věřím, že to v Chomutově zvládneme.“

