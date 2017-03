Olomouc se loučila se sezonou stylově. Pardubice smetla 8:2

"Chtěli jsme se doma dobře rozloučit, což se nám podařilo. Dali jsme na naše poměry hodně gólů. Play out jsme začali špatně, někdo si myslel, že to vypustíme, ale my si ceníme toho, že se hráči kousli a vyhráli čtyři zápasy," řekl po utkání trenér Olomouce Zdeněk Venera.

Po vlažném začátku se dostali ve čtvrté minutě do vedení domácí. Pardubice nechaly v útočné třetině před brankou volného Skladaného, jehož bekhendový pokus ještě Růžička vyrazil, ale proti opakované dorážce Mrázka už neměl šanci. O čtyři minuty později bylo srovnáno. Olomouc stejně nedůsledně bránila, Trončinský měl čas najít volného Hubáčka, který zakončil do prázdné branky.

V polovině úvodní třetiny už domácí zase vedli. Roman Vlach vyhrál vhazování v útočné třetině, k puku se dostal Eberle a přesnou střelou překonal brankáře. V 16. minutě Olomouc zvýšila a opět u toho byla první formace domácích. Po Vlachově přihrávce zakončil Burian.

"Jsme rádi, že jsme poslední zápas zvládli. Rozloučili jsme se s fanoušky, kteří byli skvělí po celou sezonu. Zasloužili si, abychom pro ně dnes vyhráli. Pardubice nejsou v lehké situaci. Jsou poslední, čeká je baráž a budou hrát o život. My jsme proti nim hráli s lehkostí a dařilo se nám v koncovce," prohlásil olomoucký útočník Jan Eberle.

Druhá třetina začala ve hře čtyři na čtyři, když po vzájemné potyčce z konce první části seděli na trestné lavici Holec s Bártou. Kohouti skórovali po 59 vteřinách, poté co obraně pláchl Skladaný a bekhendovým blafákem upravil na 4:1. Hosté snížili ve 26. minutě, přesilovku využil Nahodil. Ve 33. minutě zahodili obrovské příležitosti domácí Laš s Ondruškem. Pardubice mohly skórovat v početní převaze při Rašnerově vyloučení, ale Falter zlikvidoval Rolinkovu ránu i únik Jána Sýkory.

Ve 43. minutě dali Hanáci pátou branku. Po Holcově akci se mezi Růžičkovy betony trefil Fořt. O minutu později už Olomouc vedla 6:2, když se ranou pod horní tyč trefil Kotala, který v 17. extraligovém zápase oslavil premiérovou branku.

V závěru duelu trenér Olomouce Venera nasadil i čtvrtou útočnou trojici Dominik Marek, Macuh, Podlaha a domácí ještě zvýraznili výsledek. V 55. minutě se prosadil dělovkou od modré čáry Škůrek a za 52 vteřin dovršil výsledek bek Spurný. Pro něj to byl první gól ve třetím duelu v nejvyšší soutěži.

"Z naší strany těžko najít něco pozitivního. Chtěli jsme do zápasu vstoupit ze zajištěné obrany, ale rychle jsme inkasovali a nevyvíjel se pro nás dobře. Bylo tam spoustu faulů a chyb. Doufám, že takto hrát už nebudeme. Musíme se zmobilizovat a soustředit se na první domácí utkání v baráži, které musíme urvat," uvedl asistent trenéra Pardubic Pavel Marek.