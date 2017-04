Hattrickem napodobil šéfa extraligy. Aspoň něco mě naučil, smál se Němec

První a zatím poslední svůj hattrick dal Ondřej Němec v žákovských kategoriích v Třebíči. Tím dalším pokořil v extraligovém semifinále Mountfield a výrazně pomohl svému celku k vedení 2:1 na zápasy.

„Jeden gól si z té doby vybavím, ale je to hodně dávno,“ probíral se brněnský bek třebíčskými vzpomínkami.

V euforickém večeru rozjeté Komety převážil aktuální střelecký koncert. Němec byl hlavní hvězdou utkání, převzal za to láhev vína.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Mountfield HK: Hosté vyhodili puk, toho se ujal Němec a otevřel skóre, 1:0 • VIDEO TV TIPSPORT

„Užil si to. Je to dobře, Ondra je zkušený hráč, věděl, co při svých střelách dělá. To zakončení, jak jel sám, to bylo hodně chladnokrevné. Ať si to užije,“ chválil spoluhráče útočník Martin Zaťovič.

Dosud jediným obráncem, kterému se něco podobného podařilo, byl současný ředitel nejvyšší soutěže a Němcův spoluhráč z Karlových Varů Josef Řezníček. „Vážně? Tak to mu musím něco napsat. Třeba že mě něco dobrého naučil, aspoň tohle,“ hlásil dobře naladěný pilíř obrany Komety.

O víno se prý podělí s brankářem Markem Čiliakem, který čistým kontem oslavil svoje včerejší 27. narozeniny.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Mountfield HK: Zase Ondřej Němec! Na Rybára vyslal nechytatelnou dělovku a skóruje podruhé, 3:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Z hattricku se Němec radoval, ale více pozornosti směřoval k výsledku třetí semifinálové partie. A ten bral věcně, s nadhledem.

„Vyhráli jsme jeden zápas. Zítra si nikdo nebude pamatovat, jestli to bylo 8:0 nebo 1:0. Pro nás je to vyhraný zápas a tím to končí. My budeme hrát i v pondělí stejně. Co bude hrát Hradec, to je jeho problém,“ podotkl.

Zaťovič šel ještě dál a rovnou varoval, jak ošidný výsledek může debakl v play off být. „Úplně dobré to není, už jen proto, že soupeř to hodí jednoduše za hlavu a jede se dál. Jak se říká, pro nás by bylo lepší vyhrát 2:0 nebo 1:0. Jdeme dál,“ upozornil.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Mountfield HK: Hattrick! Ondřej Němec se jako jediný obránce v historii play off trefil třikrát, 8:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Těšit přitom Brňany mohlo hodně věcí. Že svoje první góly v play off dal jak Zaťovič, tak elitní útočník Martin Erat, že dosud těžko překonatelného Patrika Rybára vítězové přinutili vystřídat, že Němec završil svůj hattrick dokonce v oslabení, že Kometa proměnila dvě přesilovky a jeden gól vstřelila těsně po vypršení početní převahy.

Rozstřílení Rybára může být pro Kometu vítaným povzbuzením vzhledem k tomu, že v Hradci mu za dva zápasy dala jen jednu branku. „Rybár tam chytal výborně oba ty zápasy, dneska nám to tam napadalo, což je hlavně pro nás dobré, ale stejně bych to nijak nepřeceňoval,“ bránil se velkým vyjádřením Němec.