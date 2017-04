Oceláři se rozloučí s Kýhosem, v Třinci chtějí na jeho místo Varaďu

Šedesátiletý trenér Vladimír Kýhos v Třinci po překvapivém vyřazení ve čtvrtfinále s Chomutovem (2:4 na zápasy) podle všeho skončí. Smlouvu měl sice ještě na jeden rok, ale vedení klubu se rozhodlo pro změnu. Tým by mohl jako hlavní kouč převzít bývalý třinecký útočník a asistent Václav Varaďa, který aktuálně finišuje přípravu s českou osmnáctkou na mistrovství světa. To začne příští týden na Slovensku.

Šéfové Ocelářů informaci oficiálně nepotvrdili. Kýhosův konec, ani zájem o Varaďu, který s klubem vybojoval jako hráč mistrovský titul (2011) a ve stříbrné sezoně 2014/15 byl asistentem Jiřího Kalouse. Nicméně jednání byla (a jsou) po sezoně intenzivní.

Třinec sice skončil po základní části na velmi slušném druhém místě a vybojoval si účast v nadcházejícím ročníku Champions Hockey League. Jenže v play off se pakoval hned v prvním kole, když ve čtvrtfinále nedokázal v šesti zápasech porazit Chomutov ani jednou v normální hrací době. Dvě výhry Oceláři urvali až v prodloužení. Pro ambiciózní klub je to zklamání.

Trenér Kýhos dnes nebyl k zastižení, telefon nezvedal. A vyjadřovat se nechtěl ani Varaďa. „Teď mě čeká hrozně důležitá akce, na kterou se s týmem připravujeme celý rok a řeším jenom tohle,“ reagoval Varaďa. „Máme poslední kemp, dva přípravné zápasy ve čtvrtek a v sobotu a pak už jedeme na mistrovství.“

Kýhos měl smlouvu ještě na další rok. Po vyřazení měl chuť pokračovat. „Chuť mám, proč bych neměl? Hokej dělám rád,“ říkal po posledním utkání. „Sezona z mého pohledu byla celkem úspěšná. Rozhodl jeden faktor, kauza Polanský. A dost mě zaskočilo odvolání manažera Marka. S Pavlem jsem do toho boje šel, znám ho. Nebylo to dost šťastné, za tím si stojím. To se trošku podepsalo na našich výkyvech.“

I tohle vyjádření, společně s neúspěchem v play off, se podle všeho podepsalo na Kýhosově konci. Klubové šéfy zaskočilo, že se trenér takto postavil proti jejich rozhodnutí odvolat dlouholetého generálního manažera Pavla Marka. Ten v prosinci „odnesl“ otevřený spor útočníka Jiřího Polanského s trenérem.

Polanskému vadilo, že jej Kýhos vyřadil ze sestavy. Byl přesvědčený o tom, že za to nemůžou herní, ale osobní důvody. Kýhos to odmítnul a Polanský musel na hostování do Švýcarska. V klubu skončil i Pavel Marek, na místo sportovního ředitele tehdy od mládeže přišel Jan Peterek.

Podle zákulisních informací to navíc neměl být jediný Kýhosův zádrhel s hráči. V závěru sezony se s ním nepohodl i kapitán Zbyněk Irgl. Ještě před tím, než jej Kýhos (oficiálně z výkonnostních důvodů) posadil v průběhu série s Chomutovem mezi náhradníky. I to je podle všeho jeden z důvodů, proč se klub hodlá s Vladimírem Kýhosem předčasně rozloučit.