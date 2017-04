Největší zbraně Liberce a Komety: Pešánova taktika proti Čiliakovi i touze

Extraliga míří do finále, konečně! V cestě za Masarykovým pohárem zbyly dva nejlepší týmy. Jen jeden z nich bude nejpozději za čtrnáct dnů juchat se zlatem na krku. Liberec, nebo Kometa. Šestnáct Bílých Tygrů pamatuje loňský titul a hladově lační po obhajobě. Jenže proti stojí o něco zkušenější soupeř, který se navíc může opřít o Marka Čiliaka - nejlepšího brankáře play off . Bitva začíná zítra v Liberci. Jaké jsou největší zbraně finalistů?

Liberec

Taktika

Trenér Filip Pešán umí improvizovat, hráči jeho úkoly do puntíku plní. Když mají Bílí Tygři den, působí jako skvěle seřízený stroj. Umí zodpovědně bránit, naprosto přesně zakládat akce. Žádná hra na náhodu, Liberec se od první do poslední minuty drží plánu. Zodpovědně, trpělivě.

Vyrovnanost formací

První je stejně silná jako čtvrtá. Liberec v sezoně těží z mimořádně vyrovnaných formací, díky nim je tak nepříjemný a těžko čitelný soupeř. Chcete si hlídat Jelínka? On vám pak dá gól klidně Valský. Rozhodnout zápas může kdokoliv, Kometa bude muset být každou vteřinu na pozoru.

Obrana

Kometa se těší na ofenzivní hokej, Liberec ale bude spíš bránit. V základní části inkasoval nejméně branek v extralize, těžko v bitvě o titul zadní vrata otevře. Kometa bude podobně jako s Hradcem dobývat, to je pro Tygry šance: čekat na chybu a nelítostně trestat umí dokonale.

720p 480p 360p 240p <p>Fanoušci Komety zuří. Lístky na extraligové finále překročí hranici tisíc korun. Jaké je vyjádření klubu? Podívejte se ve VIDEU.</p> REKLAMA Lístky na finále za víc jak tisíc korun. Co říká Kometa? A co si myslí fanoušci? • VIDEO iSport TV

Kometa

Gólman Čiliak

V play off se překonává, vévodí všem statistikám, jeho úspěšnost zákroků 95,50 % a průměr obdržených gólů 1,22 je ohromující. Na co může narazit? Na špici statistik je i v počtu pochytaných střel; z brankářů týmu elitní šestky je druhým nejvytíženějším. Musí vydržet obrovský zápřah a tlak.

Krejčík - Němec

Kromě gólmanů a chomutovského šéfa Vondrky nejvýraznější „jednotka“ vyřazovací části. V obraně skvělí, konstruktivní, funkční, v útoku nápadití a pro přesilovky čas od času rozdělení po jednom do dvou pětic, takže se dělí téměř o veškerý přesilovkový čas. Obrovská síla Komety.

Kometa

Těžko se to definuje. Je to velká vnitřní síla, semknutost, odhodlání, propojenost s fanoušky, hlad po úspěchu. Cítíte ho z hráčů, kteří mají v Brně už tři medaile, i z těch, co letos pod Špilberk přišli pro titul. Nemá ho ani kapitán Čermák, jehož sbírku tvoří samá stříbra a bronzy, ani matador Erat. Touha je žene.