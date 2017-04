Lašák: Rozhodla jedna střela v prodloužení, jsem naštvaný. Na sebe

Rozjezd série jako z nejhoršího snu. Bílí Tygři narazili, přestali dominovat. I tak se dá popsat rozehrané finále Generali play off. Kometa Brno překvapivě snadno vykročila k titulu, v Liberci vyhrála oba zápasy a slavit může už ve středu doma. Není se co divit, že byl gólman Ján Lašák pěkně naštvaný. Druhý zápas rozhodlo až prodloužení, lehce tečovaná střela Marka Kvapila vlastním hráčem - 4:3 pro Brno!. „Odráží se jim to dobře. Asi tomu jdou víc naproti,“ procedil mezi zuby Lašák.

Kometa vyhrála i druhý zápas. Byl v něčem jiný?

„Nevím. Dostali jsme gól v prodloužení, štve mě to. Chcete po mě analýzy zápasu a já nevím, co vám k tomu mám říct. Nastoupili na nás, my se do zápasu dokázali vždy vrátit. A pak to rozhodla jedna střela v prodloužení.“

Že jste se do zápasu dokázali vrátit a dnes hned třikrát, je to alespoň jedna dobrá věc, kterou si do dalších zápasů vzít?

„Hráli jsme doma, měli bychom se vracet do zápasů. I když nás kolikrát jejich fanoušci překřičeli, Kometa tu zřejmě byla trošku jako doma. Ale doma jsme hráli my, takové zápasy bychom měli zvládat a rozhodnout. Třetí třetinu jsme hráli skvěle, myslím, že jsme dominovali. Jen nám to tam nepadlo.“

Prohráváte 0:2, to neznáte?

„Jak to vnímám? Já teď dostal gól v prodloužení, mám velké emoce. Teď jsem naštvaný, na sebe.“

Vyčítáte ten rozhodující gól z prodloužení sobě?

„Ne, obránce (Radim Šimek) mi to tečoval. Byla to nešťastná teč. První i čtvrtý gól byly tečované, stejně jako včera. Odráží se jim to dobře. Asi tomu jdou víc naproti.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:54. Derner, 37:01. Lakatoš, 48:25. Lakatoš Hosté: 13:08. M. Erat, 26:30. M. Erat, 47:26. R. Zohorna, 64:17. M. Kvapil Sestavy Domácí: Lašák (Will) – R. Šimek, Ševc (A), Mojžíš (A), Derner, Plutnar, Jánošík – Lakatoš, P. Jelínek, Radivojevič (C) – Valský, Bulíř, Svačina – Bartovič, Bližňák, L. Krenželok – J. Stránský, Vantuch, Ordoš – A. Dlouhý. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – Trška, J. Krejčík, Kováčik, Gulaši, Bartejs, Malec, Zábranský – M. Erat, Hruška, M. Kvapil – Vondráček, Čermák (C), Dočekal – Haščák, V. Němec, Zaťovič (A) – Mallet, H. Zohorna, R. Zohorna – T. Havránek. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Barvíř, Blümel Stadion Home Credit Aréna Návštěva 7 500 (vyprodáno) diváků