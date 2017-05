Liberec bude učit Číňany hokej. Uzavře dohodu s Kunlunem z KHL i se svazem

Netradiční a v hokejové Evropě jedinečné. Vedení Bílých Tygrů z Liberce dosáhlo na politickém poli na zajímavý úspěch, když se dohodlo na spolupráci s čínským Kunlunem, hrajícím KHL. Severočeši by měli čínskému klubu i hokeji pomoci s jeho rozvojem v dalších letech.

Dohodu českého klubu s Číňany posvětil i český hokejový svaz a jedná se o první hokejovou spolupráci, kterou čínská strana mimo NHL podepíše.

„To, že dojde k podpisu takové dohody je pro liberecké Tygry ohromná pocta, a také výzva. Cílem je, aby náš klub pomohl čínské hokejové asociaci vytvořit podobný výchovný program mladých hokejistů, jako máme zde v Liberci,“ uvedl v tiskové zpráva prezident Bílých Tygrů Petr Syrovátko.

Vzájemná dohoda se krystalizovala už od loňského roku a k slavnostnímu podpisu by mělo dojít 12. května v Pekingu. Liberečtí by měli s čínským hokejem spolupracovat minimálně do roku 2022, kdy se právě v Pekingu uskuteční olympijské hry.

Čím severočeský klub čínské partnery zaujal? „Mají zájem získat co nejkvalitnější know how z oblasti hokeje a Liberec je o svých kvalitách přesvědčil. Tygři disponují vynikajícím výukovým programem pro mládež, špičkovou hokejovou akademií, aplikujeme moderní metody a k dispozici máme vynikající a komplexní infrastrukturu,“ řekl Syrovátko.

Co se dohody týče, mělo by se jednat o výměnu mládežnických kategorií, zaškolování trenérů nebo organizování turnajů. „Předpokládáme, že z toho bude profitovat nejen klub, ale i město Liberec a celý kraj,“ věří prezident klubu, kterého těší posun klubu v posledních letech.

A kdo ví, třeba se Tipsport extraliga v blízké době dočká vstupu čínských investorů.