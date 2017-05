Sýkora do Hradce? Druhý „přestup roku“ padl, hráč se rozmýšlel dlouho

Když se nedávno kovaný Pardubák Petr Koukal rozhodl změnit obvyklou domácí pracovní adresu a po návratu z Ruska sáhl po lukrativní hradecké nabídce, mezi fanoušky to vyvolalo značnou bouři. Padala silná slova. A to mnozí z nich netušili, že byla rozehrána další velká partie mezi Mountfieldem a klíčovým hráčem Dynama.

Tentokrát šlo o kanonýra Petra Sýkoru, na nějž v Hradci dostali chuť. Další choulostivý transfer před pár dny padl. Bylo k němu blízko, v jednu chvíli se pod Bílou věží povídalo, že je vše hotové. Nakonec tedy ne. Osmatřicetiletý majitel 302 extraligových gólů, tří extraligových titulů se další hutnou akvizicí Mountfieldu nestane.

„Podle informací hráčova agenta byla naše nabídka lepší než pardubická. Ale Petr se nemohl dlouho rozmyslet. A mojí zásadou je brát hráče, kteří u nás chtějí hrát a moc dlouho o tom nepřemýšlí,“ reagoval k věci šéf klubu Miroslav Schön.

Dlouholeté pardubické eso v hradeckém dresu? To by bylo něco. Pro oba tábory. „O Petra jsme měli opravdový zájem, předložili jsme mu jasnou nabídku, osobně jsem si ho představoval na křídle u Jardy Bednáře a vedle Romana Kukumberga,“ pokračoval Schön. „Sýkoru velice respektuji jako střelce a hráče, který stále dokáže svoje gólové penzum nastřílet. Také náš kapitán byl této myšlence nakloněn, hrávali spolu v Davosu a vzájemnou spolupráci si Jarda Bednář pochvaloval. Měl by ho u sebe rád.“

Sýkora dostal od hradeckého vedení přesný termín, do kdy je třeba podat verdikt. Ale nedokázal se rozhodnout. „Tím pádem tato věc skončila,“ dodal Schön.

Což však automaticky neznamená, že vlastník nejtvrdší střely v extralize setrvá nadále v Pardubicích. Klub zájem o novou dohodu má, ovšem jde o podmínky. A podle zdrojů iSport.cz o Sýkorově pořízení uvažují i jiné domácí týmy, například letos stříbrný Liberec.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Jihlava - Pardubice: Petr Sýkora snížil na rozdíl jednoho gólu, 3:2 • VIDEO TV TIPSPORT