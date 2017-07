Extraliga diskriminuje české hráče. Je to šílené, říká legenda Vykoukal

Volní hráči v Česku nejsou. Ač je hokejista bez smlouvy, stále někomu patří a nemůže svobodně odejít. Špičkových extraligových hráčů se problém tabulkového odstupného tolik netýká. Za ně kluby vždycky zaplatí. Obrovským problém je to ale u mládeže a hráčů nižších tuzemských soutěží. „Ne každý má na to, aby jezdil ve formuli 1. Často se potkávám s hráči, kterým tabulky reálně ukončily kariéru,“ tvrdí Jiří Vykoukal, člen výkonného výboru Hráčské asociace (CAIHP).

Jak často se na vás obrací hráči s tím, že jim tabulky zkomplikovaly kariéru?

„V prvé řadě je to třeba rozdělit na dvě skupiny. Ti top hráči to neřeší, za ně to vždycky někdo zaplatí. Často se na nás ale obrací hráči na hraně extraligy a WSM ligy nebo mladí hráči, kteří říkají, že nemohou nikam přestoupit a jsou uvězněni v tom systému. U těch jsou možnosti jen dvě, buď se nějak dohodnou, nebo hold musí zůstat tam, kde jsou. Celkově je ale hráčů, kteří nás kvůli problémům s tabulkami oslovují, opravdu hodně.“

Mají hrát tak, aby to za ně ty kluby zaplatily. To je docela častý argument protistrany, ne?

„Bohužel ho slyším docela často. Ne každý má ale kvalitu na to, aby ve 20 letech jezdil ve formuli 1. Ti kluci by měli dostat šanci vyhrát se v první lize. Samozřejmě to nevyjde u všech, ale někteří se prostě naplno rozvinou až třeba v 25 letech. Teď jsme v situaci, kdy spousta hráčů ztrácí motivaci, protože jsou chycení v pavučině tabulek.“

Jak velký je to problém u mužů? Není to v reálu mnohem horší u mládežníků?

„Já do mládežnického hokeje tolik nevidím. Jsem ale zastáncem toho, že musí být nějaké výchovné. Jsem rád, že už se negativně k tabulkám nevyjadřujeme jen my jako Hráčská asociace, ale vidím to i od svazu a klubových manažerů, kteří se veřejně přihlásí k tomu, že raději koupí cizince než domácího hráče. To je pro český hokej obrovský problém.“

Není zvrácené tohle slyšet od českých funkcionářů?

„Je. Všem by nám mělo jít o dobro našeho hokeje. Měli bychom hrát především naše hráče, ale neděje se tak. Když manažer řekne, že si raději vezmi cizince než Čecha, tak to pro mě jako rodiče znamená, jestli má cenu vůbec toho kluka na hokej dávat, když stejně ve finále přijde neférově zvýhodněný frajer ze zahraničí.“

Jak to změnit?

„Směřujeme k tomu, že bude extraliga bez českých hráčů. Před dvěma lety jsme na ČSLH poslali vypracovaný návrh přestupního registračního řádu. Ten je základem toho, aby se český hokej někam posunul. Předložili jsme ho i na APK a klubům první ligy. Základním bodem je omezení pravidla mladých hráčů tím, že bude určeno počtem zápasů v extralize. Pokud je hráč neodehraje, stává se volným hráčem. Chceme, aby kluby, které hráče vychovají, měly nějakou možnost, udržet si ho déle na smlouvě. Chceme trh volných hráčů, jaký funguje všude ve světě, který nebude zvýhodňovat cizince.“

ODSTUPNÉ ZA HRÁČE PŘI PŘESTUPU

(základní hodnota hráče) do 20 let 802 000 Kč

do 21 let 861 000 Kč

do 22 let 937 650 Kč

23-27 let 1 016400 Kč

28 let 937 650 Kč

29 let 861 000 Kč

30 let 842 700 Kč

31-33 let 721 350 Kč

34 let a více 314 000 Kč Konečné sumy však bývají podstatně větší. Základní hodnoty se totiž navyšují

v závislosti na počtu startů v lize, počtu bodů nebo počtu reprezentačních startů. Výše vypsané minimální hodnoty hráčů se těmito koeficienty mohou navýšit až o 140 % původní částky.

Je výchovné opravdu potřeba?

„Podle mého ano. Pokud do hráče mateřský klub za mnoho let investuje, měl by ho mít možnost zpeněžit.“

Když Sparta a Jihlava berou hráče z Norska

Není v extralize posunem k lepšímu zavedení možnosti hostování přes nesouhlas?„Jasně, souhlasím. Za Pepou Řezníčkem (šéf extraligy) jsme s tím přišli my jako Hráčská asociace. Je to dobrý krok, ale tabulky nijak neřeší.“

Berete to tak, že jsou čeští hráči oproti cizincům diskriminováni?

„Samozřejmě. Na úkor našich hráčů sem chodí průměrní cizinci, kteří nemají kvalitu. Omezil bych jejich počet na dva. Vzniklo by tak místo pro mladé. K tomu ale musí být změněný právě ten registrační řád. Co se bavím s manažery klubů, mnohdy jim opravdu nezbývá nic jiného než do ciziny sáhnout.“

Sám jste hrál mnoho let ve Finsku. Jak to funguje tam?

„Hrál jsem tam sedm let a vůbec si nedokážu představit, že bych byl nějak zvýhodněný oproti finskému hráči. Naopak tam na nás byli přísnější, byli jsme pod drobnohledem médií i lidí z klubu.“

Jak se díváte na to, že Sparta či Jihlava angažovaly hráče z norské ligy?

„Je to jednoduché, prostě jsou pro ně levnější. U Sparty třeba sehrálo roli i to, že v Česku teď pro ně není taková hráčská kvalita, ale prvotní je určitě úspora peněz.“

Co si myslíte o švýcarském modelu, kde kluby zaplatí peníze do společného banku, z něhož se pak finance rozdělují menším týmům?

„Je dobře, že se tu vyvíjí nějaká činnost pro změnu, ale nechápu, proč pořád od někoho něco kopírujeme. Ve Švýcarsku to třeba funguje, ale u nás to tak být nemusí. Stačí používat selský rozum.“

Setkal jste se i s případy, kdy tabulky mladým hráčům ukončily kariéru?

„Ano, takových jsem zažil dost. Pokud jste špičkový hráč, tabulky řešit nemusíte. Pokud jste průměrný či podprůměrný, padá to na vás.“