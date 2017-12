Brankář Kváča po debutu za Spartu. Nervozitka tam byla, přiznal

Slyšel, že jde do Sparty. A nevěřil. Brankář Petr Kváča se budil do pondělního českobudějovického rána a hned vyřizoval telefonát, který si asi bude pamatovat do konce života. Extraliga. V dresu Pražanů sice v úterý podlehl Vítkovicím 2:4, ale nezklamal. Další šance může přijít už v pátek.

Kdy jste se dozvěděl, že si vyzkoušíte Spartu?

„V pondělí ráno před tréninkem. Ještě jsem byl rozespalý. Tak jsem si myslel v první chvíli, jestli to je vůbec pravda. Nevěřil jsem, co slyším. Můžu poděkovat Spartě i Budějovicím, že jsem si to mohl vyzkoušet a snad přijde další šance. Doufám.“

Stihl jste být nervózní?

„Nervozitka tam určitě byla. Ale od druhé třetiny už to ze mě spadlo. Jenom ten začátek je vždycky horší. Pak jsem si to začal užívat, bavit se tím hokejem. Vždyť dělám, co mám rád. Moc mě mrzí prohra, ale jinak byl ten zápas opravdu úžasný zážitek.“

Jak bylo těžké si zvyknout na nové tempo? Extraligové tempo.

„Je to rychlejší, je tu větší systém. Hráči mají jinou kvalitu, trošku mi to přišlo jako jiný sport. Zase o level výše. To je na tom to zábavné, super. Je to nová krev do mých žil, abych pracoval zase víc a víc.“

Tušíte, jak vaše sparťanská mise bude pokračovat?

„Vůbec nevím. Na to jsem doteď nemyslel. Koncentroval jsem se na každou minutku, sekundu. Co se mnou bude dál, to netuším. To už je jenom na trenérech.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:02. J. Hlinka, 31:54. Forman Hosté: 13:45. Lev, 22:36. Kucsera, 29:21. P. Zdráhal, 57:39. Hudeček Sestavy Domácí: Kváča (Aittokallio) – Kalina, Z. Michálek, Tomáš Dvořák, Nedomlel, Švrček, T. Pavelka, M. Jandus – Říčka, P. Vrána, Kudrna – Smejkal, Černoch, Uher – Reichenberg, J. Hlinka, Forman – Kumstát, Pšenička, Dvořáček. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Klok, Sloboda, Baranka, Hrbas, D. Krenželok, Trška – Olesz, Lev, Hudeček – D. Květoň, O. Roman, Szturc – Kucsera, Kolouch, P. Zdráhal – Kurovský, T. Jáchym, Š. Stránský – Tomi. Rozhodčí Hribik, Hejduk – Brejcha, Jelínek Stadion