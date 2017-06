Trenérský bojkot Zlaté hokejky? Nedorazil nikdo z Jandačovy družiny

Do hráčů se roky tepalo za to, že nejezdí na galavečer do Karlových Varů. Akce se tedy přesunula do Prahy. Z hráčů vyhlašované desítky chyběli pouze David Krejčí, Ondřej Palát a Jaromír Jágr. V publiku ale zůstalo volných židlí víc. Do karlínského Fóra se totiž nedostavili Josef Jandač, Jiří Kalous, Jaroslav Špaček, Václav Prospal ani Martin Ručinský.

Kompletní trenérský štáb národního mužstva na jediném galavečeru českého hokeje v roce chyběl. „Na předávání cen Zlatá hokejka skutečně nikdo z trenérů nebyl,“ potvrdil deníku Sport mluvčí reprezentace Zdeněk Zikmund.

Důvod? „Nevím. Všichni se ale s předstihem omluvili. Účast na akci nemají povinnou, ač bychom samozřejmě byli rádi, kdyby se dostavili,“ přiznal Zikmund.

Paralelu s letitou kritikou hráčů, kteří na předávání cen nejezdili, ale odmítl s tím, že oni přece byli v roli oceněných, kdežto trenéři by v sále byli pouze v roli hostů. To je sice fakt, ale to, že si ani jeden z trenérů nedokázal udělat čas v jeden večer v roce na nejprestižnější svazovou akci je při nejmenším podivné. Je to ostuda, a to hlavně pro Josefa Jandače.

Těžko pátrat v minulosti, kdy naposledy (a jestli vůbec!) se stalo, že hlavní kouč národního mužstva na Hokejce chyběl. Jisté ale je, že uznávaní trenéři let minulých jako byli Ivan Hlinka nebo Josef Augusta, na galavečer přišli vždy. Ne z povinnosti, ale slušnosti a radosti.

720p 360p <p>Český hokej má nového krále! Devětačtyřicátý ročník tradiční ankety Zlatá hokejka ovládl David Pastrňák, který se v 21 letech stal nejmladším vítězem v historii. Útočník Bostonu se stal nejproduktivnějším Čechem v uplynulém ročníku NHL i na mistrovství světa v Paříži a ve třetím kole získal celkem 598 hlasů, v pořadí druhý Jakub Voráček jich dostal o 49 méně. Obhájce vítězství Jaromír Jágr skončil osmý.</p> REKLAMA Pastrňák porazil Voráčka a stal se nejmladším držitelem Zlaté hokejky • VIDEO iSport TV

720p 360p <p>David Pastrňák se stal nejmladším vítězem Zlaté hokejky. Podívejte se na VIDEO z předávání.</p> REKLAMA Ty vole, to je tíha! Pastrňák nemohl trofej pro NEJ hokejistu ani uzvednout • VIDEO iSport TV