Má miliony, ale jde do školy. Sjomin končí a bude studovat hutnictví

Není to tak dávno, co ruský útočník Alexandr Sjomin hrál v NHL. Kdyby ho v červenci 2015 Carolina nevykoupila z kontraktu, měl by platnou smlouvu u Hurricanes ještě na příští ročník, a to rovnou na 7 milionů dolarů! Taková hvězda to byla. Místo toho ale přišel rok v Montrealu, další v Magnitogorsku a teď konec s hokejem. Dvojnásobný mistr světa jde místo toho na Sibiřskou federální univerzitu studovat hutnictví.