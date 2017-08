"Podříznutí" Faraha? Chtěl jsem ho jen porazit, hájí se Američan

A atletický svět má jasno: Tohle bylo za hranou, Paule! Hodně! "Stalo se! Chtěl jsem tím jen naznačit, že se v závodě chystám Faraha porazit, nic víc, nic míň," dušoval se v rozhovoru pro BBC Chelimo, který ale svému plánu nedostál, v závodě na 5000 metrů skončil třetí. Stříbrného Faraha a v Keni narozeného Chelima dělilo pouhých 0.6 sekundy.

Možná překvapivým vítězem pětikilometrového běhu byl Etiopan Muktar Edris, který v rauši po doběhu do blikajících fotoaparátů také hned vystřihl "Mobota". Vzdával Farahovi hold, nebo se vysmíval?! "Měla to být pocta," uklidnil hned v cíli lačné novináře Edris.

"Farah má mnoho vítězství, ale já teď jedno také mám, a pořádně velké. Jsem nový šampion Etiopie, proto jsem udělal "Mobota", jsem budoucí šampion. Vyhrál jsem zlato před jeho domácími fanoušky, nikdo mi nevěřil, nikdo mě nepodporoval, ale zvládnul jsem to. "Mobota" jsem opravdu udělal z úcty k Farahovi," doplnil 23letý etiopský vytrvalec a bývalý juniorský mistr světa.

Muktar Edris na MS v Londýně vyhrál běh na 5000 metrů a slavil jako poražený Mo Farah • Foto Reuters

Farah se kromě dráhy rozloučil i s "Moem"

Farah, čtyřiatřicetiletý rodák ze Somálska, měl v sobotu na londýnské dráze zkrátka smůlu. Snil o jedenáctém zlatu v součtu olympijských her a mistrovství světa a o pátém doublu v podobě triumfu na obou vytrvaleckých tratích. Bohužel, nepodařilo se, i tak je ale zlato z běhu na 10 kilometrů a stříbro z poloviční distance z Londýna velký úspěch.

"Dal jsem do toho všechno, to vám můžu s klidem odpřísáhnout. Na konci mi nezbyl ani kousíček sil," prohlásil po finiši na 5000 metrů vyčerpaný Farah, který se tímto závodem loučil s velkými závody na dráze.

Co bude s velkým fanouškem londýnského Arsenalu dál? Chystá se běhat maratony také se chce vrátit k rodnému jménu Mohamed. "Moje silniční jméno je Mohamed. Cítím to tak, že "Mo" už skončil, Londýn byl pro něj poslední závod. Musím zapomenout na to, čeho jsem dosáhl a co jsem dokázal," je si vědom Farah.

O Farahovi promluvil v rozhovoru pro iSport i pátý z londýnského běhu na 1500 metrů Jakub Holuša. "Ten tlak, média, je to pro něho obrovsky těžké. On ví, že dokázal strašně hodně. Dá se říct, že dokázal nemožné. Ale běhání miluje tolik, že nechce skončit úplně, proto se chce přesunout na silnici," popsal Holuša.

"On sám mi říkal, že není jeho cíl běhat hodně rychlý maraton, že se tím chce pár let bavit a dělat to pro lidi," zakončil 29letý běžec z Opavy.