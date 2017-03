HME v atletice: Do finále postoupili oba koulaři, sprinteři jsou v semifinále

Adam Sebastian Helcelet je i po druhé disciplíně sedmiboje na halovém mistrovství Evropy sedmý, Jiří Sýkora se po skoku dalekém propadl na desátou pozici. Vede Francouz Kevin Mayer, jenž má na kontě 1845 bodů a náskok devíti bodů na Ashleyho Bryanta z Velké Británie. Třetí je Ital Simone Cairoli (1815). Do finále postoupili koulaři Staněk i Prášil.

Oba čeští vícebojaři zahájili šedesátkou za 7,06 sekundy a trochu za svými možnostmi zaostali. Vicemistru Evropy Helceletovi se ale podařila dálka, v níž předvedl 741 centimetrů, byť opět zaostal za výkonem ze svého dosud nejlepšího sedmiboje na únorovém domácím šampionátu. Na kontě má 1774 bodů. Sýkora skočil 710 cm a v součtu má 1699 bodů.

Koulaři ve finále, sprinteři v semifinále

Koulaři Tomáš Staněk a Ladislav Prášil budou dnes večer na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu bojovat o medaile. Oba v dopolední kvalifikaci překonali limit pro finálovou účast 20,50 metru - druhý muž letošních evropských tabulek Staněk výkonem 20,94, obhájce bronzové medaile Prášil předvedl 20,68. České duo předčili jen německý úřadující šampion David Storl (21,16) a juniorský světový rekordman Konrad Bukowiecki z Polska (21,06).

Sprinteři Jan Veleba a Klára Seidlová postoupili do semifinále v běhu na 60 metrů. Oba obsadili v rozbězích přímá postupová místa - český šampion Veleba časem 6,77 sekundy skončil ve svém běhu druhý a další kola soutěže jej čekají ještě dnes. Stříbrná medailistka z nedávného národního mistrovství a debutantka na velké akci Seidlová doběhla výkonem 7,35 třetí a k semifinále nastoupí v neděli.

Česká šampionka Barbora Procházková naopak sítem rozběhů neprošla. Ve svém závodě skončila po špatném startu šestá a časem 7,51 výrazně zaostala za týden starým osobním rekordem 7,29. Neuspěl ani výškař Martin Heindl, který při premiéře na velké akci přeskočil v kvalifikaci 221 centimetrů a na finálovou osmičku nedosáhl. K postupu bylo třeba skočit alespoň 225.

Prášil se do finále kvalifikoval hned po prvním pokusem. "Jsem rád, že jsem pošetřil síly. Kruh mi sedí," pochvaloval si bronzový medailista z posledních dvou evropských šampionátů pod střechou.

Staněk před HME laboroval se zraněním třísla a k postupu do finále potřeboval dva pokusy. Hodně se mu ulevilo, neboť do hry o medaile se na velké soutěži probil z kvalifikace poprvé v kariéře. "Ten strašák vyřazení tam byl," přiznal Staněk. "Myslel jsem, že tam po prvním pokusu někoho nebo sebe zakousnu, šel jsem do toho zbytečně moc opatrně," zlobil se.

Finále:

Sedmiboj (po 2 disciplínách): 1. Mayer (Fr.) 1845 (60 m: 6,95 - dálka: 754), ...7. Helcelet 1774 (7,06 - 741), 10. Sýkora (oba ČR) 1699 (7,06 - 710).

Rozběhy a kvalifikace s českou účastí:

Muži:

60 m: 1. Kilty (Brit.) 6,61, ...15. Veleba (ČR) 6,77 - postoupil přímo.

Výška: 1. Chesani (It.) a Ivanov (Bulh.) oba 228, ...11. Heindl (ČR) nepostoupil.

Koule: 1. Storl (Něm.) 21,16, ...3. Staněk 20,94, 4. Prášil (oba ČR) 20,68 - oba postoupili přímo.

Ženy:

60 m: 1. Haaseová (Něm.), ...10. Seidlová 7,35 - postoupila přímo, 30. Procházková (obě ČR) 7,51 - nepostoupila.