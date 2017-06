Čeští atleti se udrželi v superlize, vyhráli Holuša a Špotáková

Čeští atleti se poprvé od zavedení nového formátu soutěže v roce 2009 udrželi v superlize mistrovství Evropy družstev. Ve francouzském Lille skončili osmí. Dnešními výhrami přispěli Jakub Holuša v běhu na 3000 metrů a oštěpařka Barbora Špotáková. Vyhráli Němci před Polskem a Francií. Do první ligy vedle suspendovaných Rusů, kteří v Lille nezávodili, sestoupili Bělorusové a Nizozemci. Za českým týmem skončili ještě Řekové.

Suverénně si na trojce vedl mílař Jakub Holuša. Vzhledem k silnému větru správně předpokládal, že žádný ze soupeřů nebude chtít táhnout tempo. "Já jsem nikam nespěchal, jenom jsem šetřil sílu podél mantinelu, pohodička, tréninkové tempo. Jenom jsem si celý závod připravoval v hlavě plán útoku," uvedl na facebooku Českého atletického svazu.

Vzhledem k větru do zad na protilehlé rovince se rozhodl pro rychlou třístovku. "To jsem udělal a bylo to natolik razantní, že jsem ani nepotřeboval na poslední stovce tolik tlačit," pochvaloval si.

Čtvrté vítězství českého týmu přidala Špotáková. V závěrečném čtvrtém pokusu se poprvé v sezoně dostala za 65 metrů a díky hodu 65,14 předstihla Bělorusku Taťjanu Chaladovičovou (64,60).

Děleným třetím místem českému týmu pomohla výškařka Michaela Hrubá. Osobní a zároveň juniorský český rekord vylepšila o jeden centimetr na 194 centimetrů a stejně jako v sobotu překážkářka Denisa Rosolová splnila limit pro účast na mistrovství světa.

Výkon ji příjemně překvapil, chtěla skočit alespoň 190 centimetrů. "Přišla jsem na to, jak správně se odrazit a vyběhnout oblouk. To bylo myslím to klíčové," řekla.

Čtvrtkař Pavel Maslák skončil na dvoustovce čtvrtý. Za svým českým rekordem z republikového šampionátu čase 20,66 zaostal o dvě desetiny sekundy. "Chtěl jsem být určitě lépe než čtvrtý. S umístěním nejsem spokojený, ale čas na tyhle podmínky docela dobrý," řekl.

Čtvrtou příčku obsadil také tyčkař Jan Kudlička. Musel opravovat už na základní výšce 530 centimetrů. Další dva z maximálně čtyř povolených nezdarů vyčerpal na 555 centimetrech, kde se zachraňoval až třetím pokusem. První nezdar na 565 centimetrech tak pro něj znamenal konec v soutěži. Vedle světového rekordmana Renauda Lavillenieho (580) ho díky lepšímu zápisu porazili ještě Španěl Igor Bychkov a Němec Hendrik Gruber.

Rusy, Bělorusy a Nizozemce v superlize v roce 2019 nahradí Švédové, Finové a Švýcaři. Finskému týmu ke druhému místu v první lize pomohl také oštěpař Tero Pitkämäki, který výkonem 88,27 překonal sobotní rekord soutěže českého reprezentanta Jakuba Vadlejcha a zařadil se na čtvrté místo letošních tabulek.

Superliga mistrovství Evropy atletických družstev v Lille:

Konečné pořadí: 1. Německo 321,5 bodu, 2. Polsko 295, 3. Francie 270, 4. Velká Británie 269, 5. Španělsko 242,5, 6. Ukrajina 236,5, 7. Itálie 221, 8. ČR 214,5, 9. Řecko 196,5, 10. Bělorusko 188,5, 11. Nizozemsko 175.

Muži:

200 m (vítr +0,4 m/s): 1. Smelyk (Ukr.) 20,53, ...4. Maslák (ČR) 20,66.

800 m: 1. Kupers (Niz.) 1:47,18, ...7. Šnejdr (ČR) 1:48,61,

3000 m: 1. Holuša (ČR) 7:57,60, 2. Scott (Brit.) 7:58,52,

110 m př. (+0,2 m/s): 1. Ortega (Šp.) 13,20, ...v rozběhu 10. Sedlák (ČR) 13,98,

3000 m př.: 1. Mekhissi-Benabbad (Fr.) 8:26,71, ...10. Olejníček (ČR) 8:59,61,

trojskok: 1. Hess (Něm.) 17,02, ...11. Zeman (ČR) 15,07,

tyč: 1. R. Lavillenie (Fr.) 580, ...4. Kudlička (ČR) 555,

disk: 1. R. Harting (Něm.) 66,30, ...8. Bárta (ČR) 59,84,

kladivo: 1. Fajdek (Pol.) 78,29, ...Pavlíček (ČR) bez platného pokusu,

4x400 m: 1. Španělsko 3:02,32, ...3. ČR (Tesař, Maslák, Müller, Šorm) 3:03,31.

Ženy:

200 m (+0,4 m/s): 1. Belibasákiová (Řec.) 22,76, ...v rozběhu 10. Bendová (ČR) 23,99,

1500 m: 1. Klosterhalfenová (Něm.) 4:09,57, ...7. Mäki (ČR) 4:16,43,

5000 m: 1. Lozanová (Šp.) 15:18,40, ...8. Stewartová (ČR) 16:22,38,

100 m př. (+0,4 m/s): 1. Dutkiewiczová (Něm.) 12,75, ...v rozběhu 10. Koudelová (ČR) 13,70,

dálka: 1. Salmanová-Rathová (Něm.) 666, ...9. B. Dvořáková (ČR) 601,

výška: 1. Ličwinková (Pol.) 197, ...3. Hrubá (ČR) a Trostová (It.) obě 194,

koule: 1. Dubická (Běl.) 18,39, ...11. Klementová (ČR) 15,31.

oštěp: 1. Špotáková (ČR) 65,14, 2. Chaladovičová (Běl.) 64,60,

4x400 m: 1. Polsko 3:27,60, ...10. ČR (Jiranová, Hálová, Pírková, Petržilková) 3:35,41.