Veselý: Medaile? Krásný, ale měl jsem tam vyhrát. Tretra je světová třída

Jaké bylo přebrat si po pěti letech olympijskou medaili poté, co jste na OH v Londýně původně skončil čtvrtý?

„Před lidmi to na mě dýchlo, když se hrála hymna, bylo to krásný... Tenkrát jsem prožíval zklamání velice tvrdě, ale tak už to je. Spíš se na to dívám, měl jsem tenkrát formu, měl jsem to vyhrát a nemusel jsem tady řešit nějakou medaili.“

Veselý převzal na Zlaté tretře medaili z OH: Měl jsem tam vyhrát a neřešit to teď

Co říkáte závodu?

„Krásný závod. Já nevím moc lepších, to je vždycky top. Nevím, ani v zahraničí, kde by mohl být lepší závod. Diváci to vnímají a velká poklona organizátorům, protože oni z toho vždycky dokážou vytěžit nejvíc, upozornit na disciplíny. Hlasatel do toho diváky vtáhne. Nikde jinde s tím takhle nepracují, tohle je světová třída.“

Jaký byl experiment souboje čtyř českých oštěpařů proti čtyřem německým?

„To ani moc nevnímáte, spíš je to odlehčení závodu, vnímám to dobře. Člověk si říká, je to závod jako ostatní, máte šest pokusů, ale je to prima. Člověk není tak nervozní, ale vnímá to spíš jako zábavu.“

Báječná atmosféra na Zlaté tretře: Bolt a olympijský bronz pro Veselého

Co říkáte Röhlerovi, který vyhrál megahodem 91,53 metru?

„Hází to krásně, jede to, oštěp frčí, to je paráda...“

Štve vás, že vám unikl limit na mistrovství světa v hodnotě 83 metrů?

„To mě mrzí. Po prvním pokusu jsem se trošku chytil, říkal jsem si, kdy jindy než teď. Pak jsem zase začal měnit věci, trošku jsem hledal. Věřil jsem, že to do posledních pokusů dám. Musím bojovat dál.“