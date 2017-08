Zlatý Gatlin se veřejně omluvil za doping: Bučení publika mě bolelo

První dopingový trest dostal Gatlin v roce 2001 za užívání přípravku, který bral od dětství kvůli poruše pozornosti. Vzhledem k tomu ho mezinárodní atletická federace IAAF záhy omilostnila a uznala, že Gatlin nepodváděl.

V roce 2006 byly v Gatlinově těle nalezeny stopy zakázaného anabolika testosteronu. Sprinter tvrdil, že se stal obětí sabotáže, údajně mu nepovolenou látku vmasíroval do nohou masér. S přihlédnutím k okolnostem prvního prohřešku nedostal doživotní distanc, ale jen osmiletý trest, který mu byl později zkrácen na polovinu.

Američan se vrátil na dráhu, ale v soubojích se světovým rekordmanem Usainem Boltem byl vnímán jako záporný hrdina. Publikum na MS v Londýně fandilo prakticky všem atletům, ale na Gatlina ochozy bučely.

Už před lety poslal omluvný dopis

Sprinter se nyní veřejně omluvil. "Jestli chtějí oficiální omluvu, tak se omlouvám, je mi to líto. Miluju tenhle sport, proto jsem se vrátil a zkusil běhat nejlépe, jak dovedu. A proto jsem tvrdě pracoval, abych napravil své chyby," řekl v rozhovoru pro ITV.

Připomněl, že už před lety poslal omluvný dopis mezinárodní federaci IAAF. Negativní reakce londýnského publika ho zabolely. Především ve chvíli, kdy na stupních vítězů přebíral zlatou medaili.

"Bolelo to, protože tam nejsem kvůli sobě, ale pro svou zemi, pro své fanoušky. Já jsem to neudělal pro sebe. Možná bučení bylo na mě, ale na stupních vítězů jsem stál pro lidi, kteří mě milují, a pro mou zemi, kterou miluji," svěřil se olympijský šampion z Atén 2004.

Když se po trestu za doping vracel, musel se vypořádat s tím, co si o něm lidé myslí. Byl by rád, kdyby ho respektovali a uznali, že tvrdě pracuje jako kdokoli jiný. To se ale nestalo.

"Odvádělo mě to od soustředění na běžeckou kariéru, protože mě sžíraly úvahy o tom, co si o mě lidé myslí a jak mě soudí. Opravdu jsem se musel začít koncentrovat pouze na běhání a nechat svůj přirozený talent, aby mluvil sám za sebe," vzpomínal.

Ve čtvrtek čeká Gatlina finále Diamantové ligy v Curychu.