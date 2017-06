První americká Češka Vaughnová před ME: Nikde to tu není jako v Bronxu

Co na to říkala vaše rodina, že se chcete stát Češkou?

„Všichni mě podporovali, jsou za to rádi. Vědí, že je to pro mě další zkušenost.“

Jak náročné bylo získat české občanství?

„Musela jsem složit slib, že budu dodržovat zákony České republiky, složit zkoušky a něco říct v češtině… studovala jsem hlavně výslovnost. To bylo velmi těžké. Byla jsem hodně nervózní. Jako ve škole. Bylo to jako největší zkouška ve škole, v níž prostě musíte projít.“

Jak moc se vám tedy daří ponořit do češtiny?

„Tohle je velmi těžké. V mém mateřském, anglickém jazyce jsou různé přízvuky, výslovnosti. Pořád se tu potýkám třeba s výslovností ´ch´ nebo ´ř´.“

Čím vás Česko uchvátilo?

„Spoustou věcí. Můžu to porovnat s jinými zeměmi, ale vždy jsou to drobnosti, díky nimž se cítíte někde jako doma. Řeknu třeba něco k jídlu. Já jsem velká milovnice jídla a vždycky si vyberu ty nejlepší restaurace. Když to porovnám s ostatními zeměmi, tak v Izraeli je to také dobré, ale tohle jídlo je i pětkrát lepší. Nebo když se chci projít po ulici, cítím se bezpečně. Není to jak v Izraeli, kde kolem vás chodí ozbrojení. Tady však můžete chodit, nemusíte se bát nebo se pořád ohlížet za záda.“

Je Bronx, kde jste vyrostla, drsnější než pražské čtvrtě?

(směje se). „To teda je. Bronx je fakt těžké místo na vyrůstání. Nejsem si jistá, že by nějaké místo v Česku nebo čtvrť v jakémkoliv městě se podobaly tomu, jak to vypadá v Bronxu. Je to jako slum. Špinavá část New Yorku, kde vás můžou hned okrást, zmlátit, kde kolem vás běhají krysy….“

Opravdu?

„Jasně, tady jsem neviděla žádnou krysu jako tam. Jsem tu pět let a ještě jsem tu nespatřila ani myš. Viděla jsem švába, ale na ty jsem narazila v Bronxu každou chvíli. A stejně, když jsem ho viděla tady, říkala jsem si, že tenhle je jiný, než jsou tam. Ten z Bronxu byl špinavější.“