Španělky zastavily Belgii! Favoritky jsou ve finále ME v Praze

Belgie patřila k nejpříjemnějším překvapením turnaje, ale v semifinále už na silné Španělky nestačila. A to zejména proto, že se favoritkám podařilo eliminovat silné pivotky Emu Meessemanovou a Ann Wautersovou, které dohromady daly jen devět bodů. Belgie naopak neměla recept na Albu Torrensovou, která svůj tým táhla do finále 20 body a 10 doskoky.

V duelech poražených čtvrtfinalistů uspěly Lotyšsko a Turecko a zajistily si postup na mistrovství světa v příštím roce. Lotyšské basketbalistky udolaly Itálii 68:67, Turecko přehrálo Slovenky 72:56.

Itálie přitom byla většinu první půle lepší a i ve vyrovnané koncovce měla k výhře blíž. A to hlavně díky Cecilii Zandalasiniové, autorce 25 bodů. Právě ona nájezdem zařídila 15 vteřin před koncem těsné vedení, jenže pak rozhodčí posoudili faul na Anete Šteinbergaovou jako úmyslný a Lotyšsko vydřelo vítězství.

Slovensko vedené českým koučem Marianem Svobodou ve vyřazovacích bojích už nedokázalo navázat na dobré výkony z Hradce Králové a proti Turecku bylo bez šance na úspěch, když od druhé čtvrtiny jen dotahovalo. Na první postup na MS od roku 1998 to nestačilo.

"I tak se povedlo slovenský basketbal zviditelnit a beru to pozitivně. Je pravda, že dnes nám to moc nevyšlo, ale musíme ocenit sílu Turecka. Ty hráčky jsou někde jinde, mají mnohem kvalitnější ruku, daleko zkušenější tým. My jsme nejmladší tým na šampionátu. Máme tři zkušené hráčky a zbytek jsou ty mladé a nezkušené," řekl Svoboda.

Mistrovství Evropy basketbalistek v Praze:

Semifinále:

Španělsko - Belgie 68:52 (20:11, 36:21, 52:33)

Nejvíce bodů: Torrensová 20, Lyttleová 9, Nichollsová, Xargayová a Cruzová po 8 - Vanloová 11, K. Mestdaghová 9, H. Mestdaghová 8.

20:30 Řecko - Francie.

O 5. až 8. místo:

Lotyšsko - Itálie 68:67 (18:18, 37:42, 53:53)

Nejvíce bodů: Vitolová a Putninová po 15, Šteinbergaová 13, Basko-Melnbardeová 11 - Zandalasiniová 25, Sottanaová 13, Masciadriová 9.

Turecko - Slovensko 72:56 (16:9, 32:28, 57:39)

Nejvíce bodů: Hollingsworthová 20, Albenová a Canitezová po 15 - Bálintová 12, Vyňuchalová 9, Růžičková a Jurčenková po 8.